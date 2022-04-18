Dolar
14.65
Euro
15.82
Altın
1,993.33
ETH/USDT
2,937.80
BTC/USDT
39,343.00
BIST 100
2,505.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya, Ukrayna ordusuna ait olduğu iddia edilen savaştaki kayıplar listesini yayımladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait olduğu iddia edilen savaştaki kayıplar listesini yayımladı.

Dmitri Chirciu   | 18.04.2022
Rusya, Ukrayna ordusuna ait olduğu iddia edilen savaştaki kayıplar listesini yayımladı

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya ile savaştaki kaybının 23 bin 367 kişi olduğu ileri sürüldü.

Bu rakamın, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna Ulusal Muhafızları ile yabancı paralı savaşçıları içerdiği ifade edilen açıklamada, çok sayıda Ukraynalı askerin ordudan firar ettiği iddia edildi.

Ayrıca Bakanlık, Ukrayna'nın 3057. askeri birliği ve bu birliğe bağlı Azov taburuna ait olduğu ileri sürülen kayıplar listesini yayımladı.

Ukrayna tarafından elde edildiği ileri sürülen liste, savaşta ölen ve yaralı askerlerin bilgilerini içeriyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçen hafta, savaşta bugüne kadar 2 bin 500 ila 3 bin Ukrayna askerinin öldüğünü, yaklaşık 10 bin askerin yaralandığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya Başbakanı Draghi Kovid-19'a yakalandı
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsü artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir
Endonezyalıların neredeyse tamamı Kovid-19'a karşı antikor geliştirdi
Kovid-19'da 'endemi süreci' başladı
Şanghay'da Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınında ilk ölümler görüldü

Benzer haberler

Putin'den ulusal para birimleriyle ticareti hızlandırma çağrısı

Putin'den ulusal para birimleriyle ticareti hızlandırma çağrısı

Rusya: Ukrayna Paskalya Bayramı'nda 'provokasyonlar' yapacak

Rusya-Ukrayna Savaşı: Sahadaki gerçekler

Ukrayna'da gözaltındaki muhalefet lideri Medvedçuk'tan Putin ve Zelenskiy'e çağrı

Ukrayna'da gözaltındaki muhalefet lideri Medvedçuk'tan Putin ve Zelenskiy'e çağrı
Rusya, Ukrayna ordusuna ait olduğu iddia edilen savaştaki kayıplar listesini yayımladı

Rusya, Ukrayna ordusuna ait olduğu iddia edilen savaştaki kayıplar listesini yayımladı
Rusya ve İslam ülkelerinin ekonomi temsilcileri Kazan Zirvesi'nde buluşacak

Rusya ve İslam ülkelerinin ekonomi temsilcileri Kazan Zirvesi'nde buluşacak