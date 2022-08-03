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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna ile esir asker ve ceset değişimine ilişkin toplam 27 operasyon yapıldı

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna ile esir asker ve ölen askerlere ait ceset değişimi konusunda 27 operasyonun yapıldığını söyledi.

Dmitri Chirciu   | 03.08.2022
Rusya: Ukrayna ile esir asker ve ceset değişimine ilişkin toplam 27 operasyon yapıldı Fotoğraf: Leon Klein/AA

Moskova

Fomin, yabancı askeri ataşelerle düzenlediği toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ile esir asker ve ceset takası konusuna değinen Fomin, bu konuda Ukrayna yönetimi ile diyaloğun Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) katılımıyla organize edildiğini belirtti.

Fomin, "Bugüne kadar 27 değişim operasyonu gerçekleştirildi ve Ukrayna tarafına 18 kişi teslim edildi." dedi.

Ukrayna'nın Olenivka yerleşimindeki cezaevine yönelik füzeli saldırının 29 Temmuz'da düzenlendiğini anımsatan Fomin, söz konusu saldırı sonucu esir Ukraynalı askerlerden 50'sinin hayatını kaybettiğine, 73'ünün de yaralandığına dikkati çekti.

Fomin, "Bunların birçoğu Azov taburunun askerleri idi. 20 Mayıs'ta teslim olan Azov taburu askerleri, Olenivka'daki cezaevine getirildi. Ukrayna tarafı, askerlerin burada tutulması konusunda ısrar etti." ifadelerini kullandı.

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