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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya, Ukrayna’da toplam 3 bin 593 askeri altyapı tesisini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’da toplam 3 bin 593 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.

Ali Cura   | 12.03.2022
Rusya, Ukrayna’da toplam 3 bin 593 askeri altyapı tesisini vurdu

Moskova

Konaşenkov yaptığı açıklamada, bir gün içerisinde Rus askeri birliklerinin Ukrayna’da 1 Mi-24 helikopter, 3 insansız hava aracını vurduğunu belirtti.

Ukrayna’ya ait 79 askeri altyapı tesisinin yok edildiğini kaydeden Konaşenkov, bunların arasında 4 komuta kontrol merkezi, 1 iletişim merkezi, 3 çok namlulu roketatar, 3 elektronik harp istasyonu, 6 cephane ve 54 askeri teçhizat deposunun bulunduğunu aktardı.

Konaşenkov, “Bugüne kadar Rus askeri birlikleri Ukrayna’da 3 bin 593 askeri altyapıyı imha etti. Bunların arasında 61 helikopter, 126 insansız hava aracı, 1159 tank ve zırhlı araç, 118 çok namlulu roketatar, 436 obüs ve havan topu, 973 özel askeri araç yer alıyor.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Konaşenkov, Rus ordusu ile Donbas’taki sözde ayrılıkçı güçlerin Ukrayna'da ilerleyişini sürdürdüğünü kaydetti.

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