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Dünya

Kongo'da yük treninin raydan çıkması sonucu 60 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Lualaba eyaletinde yük treninin raydan çıkması sonucu 60 kişi hayatını kaybetti.

Ahmet Emin Dönmez   | 12.03.2022
Kongo'da yük treninin raydan çıkması sonucu 60 kişi öldü

Yaounde

Ulusal basındaki haberlere göre, Lualaba eyaletine bağlı Lubudi bölgesinden Lubumbashi yönüne giden yük treni bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.

Kazada 60 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Yaralılar, Lubudi bölgesinde bulunan Cimenkat Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Ülkede yasak olmasına rağmen yük trenleri kaçak yolcu kabul ediyor.


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