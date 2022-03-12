Dolar
14.76
Euro
16.16
Altın
1,985.55
ETH/USDT
2,592.30
BTC/USDT
39,127.00
BIST 100
2,053.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşuyor Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov konuşuyor İstanbul’da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Lviv'deki tarihi sığınak yeniden kullanıma açıldı

Rusya'nın saldırısı sonrası yeni sığınaklar oluşturan Ukraynalılar, son olarak 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan bir sığınağı yeniden gün yüzüne çıkardı.

Abdullah Tevge   | 12.03.2022
Lviv'deki tarihi sığınak yeniden kullanıma açıldı

L vivs ka Oblast

Lviv'deki Imeni Ivana Franka Parkı'nda yer alan ve uzun yıllardır toprağın altında kalan sığınak, gönüllüler tarafından kazılarak kullanıma açıldı.

Bombardıman anında yüzlerce kişiyi ağırlayabilecek kapasiteye sahip sığınak görenleri şaşırttı.

AA muhabirine, Lviv'de doğup büyüdüğünü anlatan 40 yaşındaki Natalia Glova, bu sığınağın tekrar açılacağını hiç düşünmediğini söyledi.

Glova şunları dile getirdi:

"Ben çocuğumun yaşındayken, yani Sovyetler Birliği dönemindeyken, bu sığınakları açıp temizliğe ve bir şeylere hazırlanmaya başlamışlardı. 40'lı yaşlarımda bunu ikinci kez görüyorum. Bu hiç hoş değil. Umuyorum ki tüm bu yaşananların sonunda Ukrayna birlik olarak her şeyin üstesinden gelir."

Böyle bir sığınağın varlığını yeni öğrendiğini ifade eden Martha Trach ise "İçeride oldukça geniş koridorlar var. Siren sesleri başlarsa veya bir patlama olursa yoldan geçenler hemen saklanabilir." diye konuştu.

Tehlikeli durumlar için bu tip sığınaklara ihtiyaçları olduğunu vurgulayan George Boliuk, çok sayıda kişinin burayı kullanabileceğini anlattı.

2. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın saldırıları sırasında 1939'da Lvivli öğrenciler tarafından kazılan sığınak, uzun yıllardır toprağın altındaydı.

Sığınağın ilk olarak Avusturya-Macaristan İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş olabileceği de belirtiliyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 588, Hong Kong'da 29 bin 381 Kovid-19 vakası tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı
Türkiye'de 25 bin 401 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti
Çin'de 9 milyon nüfuslu Çangçun kenti Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı
SGK iki yıllık Kovid-19 salgın dönemindeki hizmetlere ilişkin bilgi verdi

Benzer haberler

ABD, Ukrayna savaşının ardından Avrupa'ya daha fazla asker konuşlandırıyor

ABD, Ukrayna savaşının ardından Avrupa'ya daha fazla asker konuşlandırıyor

Lviv'deki tarihi sığınak yeniden kullanıma açıldı

Ukrayna: Düşman yedek asker bulmakta büyük sorun yaşıyor

Zelenskiy: Melitopol Belediye Başkanının Rus güçlerince kaçırılması, demokrasiye karşı suç

Zelenskiy: Melitopol Belediye Başkanının Rus güçlerince kaçırılması, demokrasiye karşı suç
Moody's: Rusya-Ukrayna çatışması mevcut riskleri şiddetlendiriyor

Moody's: Rusya-Ukrayna çatışması mevcut riskleri şiddetlendiriyor

ABD Dışişleri Sözcüsü: Türkiye'nin Ukrayna konusundaki diplomatik girişimlerinden memnunuz

ABD Dışişleri Sözcüsü: Türkiye'nin Ukrayna konusundaki diplomatik girişimlerinden memnunuz