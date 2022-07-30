Dolar
17.92
Euro
18.35
Altın
1,766.13
ETH/USDT
1,719.60
BTC/USDT
24,328.00
BIST 100
2,592.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna’da Olenivka cezaevine düzenlenen saldırıda ölen Ukraynalı asker sayısı 50’ye ulaştı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’daki Olenivka yerleşimindeki cezaevine düzenlenen saldırı sonucu ölen esir Ukraynalı asker sayısının 50’ye ulaştığını bildirdi.

Dmitri Chirciu   | 30.07.2022
Rusya: Ukrayna’da Olenivka cezaevine düzenlenen saldırıda ölen Ukraynalı asker sayısı 50’ye ulaştı

Moskova

Konaşenkov, 29 Temmuz’da Ukrayna’da Olenivka yerleşim biriminin yakınlarındaki cezaevine yönelik düzenlenen füzeli saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu saldırının ABD yapımı yüksek performanslı topçu roket sistemi HIMARS ile Kiev yönetimi tarafından “kasıtlı” olarak yapıldığını ileri süren Konaşenkov, saldırı esnasında cezaevinde 193 esir düşen Ukraynalı askerin bulunduğunu belirtti.

Konaşenkov, “Füzeli saldırı sonucunda 50 esir Ukraynalı asker hayatını kaybetti. Ağır yaralı 73 asker de hastaneye kaldırıldı.” dedi.

Yaralı ve ölen askerlerin isimlerinin yer aldığı listenin Savunma Bakanlığınca yayımlandığını dile getiren Konaşenkov, “Ukraynalılara yönelik yapılan kanlı katliamdan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna yönetimini destekleyen ABD’nin sorumlu olduğunu” ifade etti.

Konaşenkov, dün saldırıda Ukraynalı askerlerden 40'ının hayatını kaybettiğini, 75'inin de yaralandığını açıklamıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Rusya’yı Olenivka yerleşimindeki esir Ukraynalı askerlerin kaldığı cezaevine saldırı düzenlemekle suçlayarak, Birleşmiş Milletler'i (BM) bu duruma tepki gösterme çağrısında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava bunaltıyor
Milli Savunma Bakanlığından Azerbaycan'a 13 Mekanik Mayın Temizleme Aracı
Türkiye genelinde son 7 ayda 59 bin 40 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Türkiye insan ticareti ile etkin mücadele ediyor

Benzer haberler

Rusya: Ukrayna’da Olenivka cezaevine düzenlenen saldırıda ölen Ukraynalı asker sayısı 50’ye ulaştı

Rusya: Ukrayna’da Olenivka cezaevine düzenlenen saldırıda ölen Ukraynalı asker sayısı 50’ye ulaştı

Rusya, Yeni Zelandalı gazeteci ve ordu mensuplarından 32 kişiye yaptırım kararı aldı

Gazprom, Letonya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu

Ukrayna: Ukraynalı esirlerin kaldığı Olenivka cezaevini Ruslar bombaladı

Ukrayna: Ukraynalı esirlerin kaldığı Olenivka cezaevini Ruslar bombaladı
Lavrov, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Ukrayna'daki durumu ve küresel gıda sorununu görüştü

Lavrov, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Ukrayna'daki durumu ve küresel gıda sorununu görüştü
ABD'den Rusya'nın küresel etki operasyonlarını destekleyen 2 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım

ABD'den Rusya'nın küresel etki operasyonlarını destekleyen 2 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet