Dolar
36.00
Euro
37.16
Altın
2,905.74
ETH/USDT
2,654.50
BTC/USDT
97,571.00
BIST 100
9,879.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya: Trump'ın "Gazze Şeridi'ni devralma" planıyla ilgili detay bekliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ni "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planına ilişkin detay beklediklerini söyledi.

Dmitri Chirciu  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Rusya: Trump'ın "Gazze Şeridi'ni devralma" planıyla ilgili detay bekliyoruz

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın Gazze Şeridi'ni "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planını değerlendiren Peskov, "Burada tutarlı bir eylem planı söz konusu ise detayları beklemek lazım." dedi.

Peskov, Gazze'de yaklaşık 1,2 milyon Filistinlinin yaşadığına dikkati çekerek, "Bu, en büyük soru. Bu insanlara Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarıyla devlet çözümü söz verildi. Burada çok soru var. Şimdilik detayları bilmiyoruz. Bu konuda biraz sabırlı olmamız lazım." şeklinde konuştu.

Trump'ın, Putin ile Ukrayna Savaşı konusunda telefonda görüştüğüne yönelik ifadeleriyle ilgili soru üzerine Peskov, bu konuyu dün yorumladığını dile getirerek, "Böyle bir görüşmeyi ne teyit edebilirim ne de yalanlayabilirim." dedi.

Peskov, Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in karşılıklı ziyaretlerde bulunacaklarını söyledi.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi istediğini" belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ada halkından İBB binası önünde "turizm yapılaşması" eylemi
İLBANK 6 köyün içme suyunu karşılayan arıtma tesisine hibe desteği verdi
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin inceleme başlattı
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Danimarkalılar, Trump'tan Grönland'a karşılık California'yı istiyor

Danimarkalılar, Trump'tan Grönland'a karşılık California'yı istiyor

Rusya: Trump'ın "Gazze Şeridi'ni devralma" planıyla ilgili detay bekliyoruz

AB, ABD'nin çelik ve alüminyuma ilave vergi uygulaması durumunda karşılık verecek

Elon Musk: Hükümet, on milyonlarca gereksiz medya aboneliği yaptı

Elon Musk: Hükümet, on milyonlarca gereksiz medya aboneliği yaptı
Trump, yaptırım silahıyla UCM'yi teslim almaya çalışıyor

Trump, yaptırım silahıyla UCM'yi teslim almaya çalışıyor
Trump'tan seçimde rakibini destekleyen şarkıcı Swift'e "Amerika'yı yeniden büyük yapalım" sloganlı gönderme

Trump'tan seçimde rakibini destekleyen şarkıcı Swift'e "Amerika'yı yeniden büyük yapalım" sloganlı gönderme
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet