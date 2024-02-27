Dolar
31.15
Euro
33.82
Altın
2,034.71
ETH/USDT
3,231.60
BTC/USDT
56,782.00
BIST 100
9,179.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: ABD, Avrupa ülkelerinde nükleer potansiyelini artırıyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'nin Avrupa ülkelerinde nükleer potansiyelini artırdığını belirterek, "Washington, nükleer silah başlıklarını sevk etme araçlarıyla ordusunu donatıyor." dedi.

Dmitri Chirciu  | 27.02.2024 - Güncelleme : 27.02.2024
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: ABD, Avrupa ülkelerinde nükleer potansiyelini artırıyor

Moskova

Şoygu, başkent Moskova'da askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rus ordusunun faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Şoygu, Rus ordusunun Donetsk ve Kupyansk yönündeki pozisyonlarını güçlendirmeyi sürdürdüğüne ve Donetsk bölgesinde son hafta içinde Pobeda, Lastoçkino ve Severnoye yerleşim birimlerinin Rus ordusunca ele geçirildiğine dikkati çekti.

Şoygu, Ukrayna ordusunun çatışma potansiyelinin düştüğünü ileri sürerek, "Düşman, yılın başından beri her gün 800'ü aşkın asker ve yabancı üretimli silahlar dahil 120 çeşitli silah kaybediyor. Özel askeri operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 444'ten fazla asker kaybetti." ifadelerini kullandı.

"DEAŞ militan sayısı, geçen yıl yüzde 15 arttı"

Orta Asya'daki duruma da değinen Şoygu, "Bölgedeki durum zor. En büyük tehdit, halen Afganistan'dan çıkıyor. DEAŞ militan sayısı, geçen yıl yüzde 15 arttı. Onların amacı KGAÖ'nün (Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü) güneydeki sınırlarında radikal ideoloji ve yıkıcı faaliyetleri yaymaktır." diye konuştu.

Bölgede 100'den fazla Batı yanlısı sivil toplum kuruluşunun Rusya'ya karşı faaliyet gösterdiğini aktaran Şoygu, bununla ilgili gerekli önlemleri aldıklarını dile getirdi.

Merkez Askeri Bölgesi'ne bağlı birliklerin, bölgede krizlerin çözülmesi yönünde adımlar atacağını, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan topraklarında düzenlenecek 7 askeri tatbikata katılacağını kaydeden Şoygu, "Bu bölgenin birlikleri, 'İskender-M' füze sistemleri ve 'Tornado-G' çok namlulu roketatarlar dahil modern silahla donatılıyor. 18 askeri birlik yeniden oluşturulacak. Birliklere 360'tan fazla modern askeri teçhizat sevk edilecek." dedi.

"ABD, Kore Yarımadası ve Tayvan Adası açıklarında artan gerilimi kullanıyor"

Şoygu, Kore Yarımadası ve Tayvan bölgesindeki durumu değerlendirerek, "Washington, Pasifik Okyanusu'nun batı kısmında askeri varlığını genişletmek için Kore Yarımadası ve Tayvan Adası açıklarında artan gerilimi kullanmaya devam ediyor. Bu yıl, ABD ve müttefiklerinin, NATO üyesi ülkelerin askeri potansiyeli kullanılarak ortak askeri tatbikat sayısını artırması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın doğu sınırlarındaki güvenliğin artırılması hedefiyle Doğu Askeri Bölgesi'nin savaş imkanlarını güçlendirme yönünde önlemler aldıklarını dile getiren Şoygu, Rusya, Moğolistan, Hindistan, Laos ve Vietnam'dan askeri birliklerin yer alacağı 4 uluslararası askeri tatbikat düzenleneceğini bildirdi.

Şoygu, "Radyasyon, kimyasal ve biyolojik tehditler, ABD'nin kışkırtıcı eylemleri nedeniyle artıyor. Washington, Avrupa ülkelerinde nükleer potansiyelini artırıyor ve nükleer silah başlıklarını sevk etme araçlarıyla ordusunu donatıyor." açıklamasında bulundu.

Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetlerinin rolünün önemine işaret eden Şoygu, bu birliklerin modern silahlarla donatıldığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu: Türkiye Yüzyılı hedeflerinin yakalamasında gerekli olan ulaşım altyapısı için çalışmaya devam edeceğiz
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız: İsrail'in eylemleri, Filistinli sivillerin toplu olarak cezalandırılmasına dönüştü
İstanbul'da sahte para ve silah paylaşımı yapan sosyal medya fenomeni yakalandı
Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Türkiye, barış şartlarının müzakeresinde başarılı tek ülkeydi

Benzer haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Riyad'da Veliaht Prens Bin Selman ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Riyad'da Veliaht Prens Bin Selman ile görüştü

Fransız siyasilerden "Ukrayna'ya asker göndermek ihtimal dışı değil" diyen Macron'a tepki

Rusya'ya bağlı Çeçenistan'da Kuran-ı Kerim yakan kişiye 3,5 yıl hapis cezası

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan İsrail'e Batı Şeria ile ekonomik bağları yeniden kurma çağrısı

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan İsrail'e Batı Şeria ile ekonomik bağları yeniden kurma çağrısı
Ukrayna: Rusya'ya ait 2 "Su-34" model savaş uçağını düşürdük

Ukrayna: Rusya'ya ait 2 "Su-34" model savaş uçağını düşürdük
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: ABD, Avrupa ülkelerinde nükleer potansiyelini artırıyor

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: ABD, Avrupa ülkelerinde nükleer potansiyelini artırıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet