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Dünya

Rusya’nın Dağıstan bölgesindeki silahlı saldırılarda 6 polis ve bir papaz öldü

Rusya’nın Dağıstan bölgesinde düzenlenen silahlı saldırılarda bir polis noktasının, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı, 6 polis ve 1 papazın hayatını kaybettiği, 4 saldırganın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Dmitri Chirciu, Emre Gürkan Abay  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
Rusya’nın Dağıstan bölgesindeki silahlı saldırılarda 6 polis ve bir papaz öldü

Moskova

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün TSİ 18.00 sularında Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı gerçekleştirdikleri belirtildi.

Silahlı kişilerin Mahaçkale’deki bir polis noktasına ve Derbent’teki iki kilise ve bir sinagoga saldırdıkları bilgisine yer verilen açıklamada, polislerden 6’sının öldüğü, 12’sinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada bir papazın da yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Dağıstan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da 4 saldırganın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Derbent’teki sinagogda yangın çıktığı görülüyor.

Dağıstan Müftüsü: "Müslümanlar asla masum insanlara saldırganlık göstermeyeceklerdir"

Rusya’nın Dağıstan bölgesinin Müftüsü Ahmad-Afandi Adulayev, bugün Dağıstan bölgesinde bir polis noktasının, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı, 7 polis ve bir papazın hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Radikallerin halkı karşı karşıya getirmek ve dinler arası köprüleri yıkmak istediğine işaret eden Adulayev, "Ama başarılı olmayacaklar. Yüzyıllardır dünyanın geleneklerini sadakatle koruduk ve Müslümanların diğer dinlerin temsilcilerine saldıracakları bir durum olmadı ve asla olmayacak." ifadelerini kullandı.

Bugünkü saldırılarda sevdiklerini kaybedenlerle yas tuttuklarını vurgulayan Adulayev, "Kendi ibadethanelerinde dua eden insanlara saldırmanın İslam'da asla yeri olamaz. Müslümanlar asla masum ve silahsız insanlara karşı saldırganlık göstermeyeceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Adulayev, Müslümanların Rusya ve Kafkasya’da barışı koruyacaklarını belirterek, Dağıstanlılara itidal çağrısı yaptı.

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