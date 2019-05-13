Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.80
Dolar
6.05
BIST 100
86,282.54
Altın
1,299.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Dünya

Rusya, Kore için ABD ve Çin işbirliğinden yana

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rusya, Çin ve ABD arasında yakın bir üçlü diyalog kurulursa Kore Yarımadası'ndaki durum daha başarılı bir şekilde çözülebilir" dedi.

Ali Cura   | 13.05.2019
Rusya, Kore için ABD ve Çin işbirliğinden yana

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Çin ve ABD'nin yakın bir diyalog kurması halinde Kore Yarımadası'ndaki problemlerin başarılı bir şekilde çözülebileceğini söyledi.

Lavrov, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile Soçi'de yaptığı görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Moskova ve Pekin'in uluslararası güvenlik ve istikrarı güçlendirmek için işbirliği yaptığını belirten Lavrov, iki ülke arasında gelişen ticari ilişkilerin yanı sıra askeri teknik işbirliğine de önem verdiklerini aktardı.

Moskova ve Pekin'in Kore Yarımadası'ndaki durumun normalleşmesi için ortak çalışmayı sürdürme konusunda anlaştığını aktaran Lavrov, "Rusya, Çin ve ABD arasında yakın bir üçlü diyalog kurulursa Kore Yarımadası'ndaki durum daha başarılı bir şekilde çözülebilir." dedi.

Lavrov, Rusya'nın Afganistan meselesi konusunda Çin ve ABD ile istişarelere de devam edeceğini aktardı.

ABD'nin, Çin'e karşı vergi artırımlarına gitmesine ilişkin Lavrov, Rusya'nın uluslararası ticaret konularında Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) kurallarını ihlal eden eylemlerine karşı çıktığını kaydetti.

Lavrov, "(Uluslararası) ticaret meselelerinde Dünya Ticaret Örgütü kuralları hükümlerini yok sayma girişimlerini kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang da Pekin'in Moskova ve Washington arasında nükleer silahsızlanma ile ilgili müzakerelere katılma gereği duymadığını söyledi. Wang, "Çin nükleer silahsızlanma konusunda Rusya ile ABD arasındaki müzakerelere katılmak zorunda değil ve gerçekten bu konuyla ilgilenmiyor." diye konuştu.

Çin'in nükleer cephanesini, savunma politikasını karşılayacak düzeyde sürekli minimum seviyede tuttuğunu söyleyen Wang, ülkesinin nükleer silah kullanmayacağı sözünü verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ramstein Üssü: Almanya'daki tartışılan 'Küçük Amerika'
GÖRÜŞ - CENTCOM'un Suriye'de teröre zemin hazırlayan politikaları
Küresel ekonomi politik ve Doğu Akdeniz’de enerji düğümü
Doğu Akdeniz enerji denklemi
Hindistan seçimlerinde sona doğru

Benzer haberler

Tercihi kim yapacak: Türkiye mi, ABD mi?

Tercihi kim yapacak: Türkiye mi, ABD mi?

Rusya'dan İdlib açıklaması

'ABD-Çin rekabeti daha sık gündeme gelecek'

SMDK'den Esed-Rusya liman anlaşmasına tepki

SMDK'den Esed-Rusya liman anlaşmasına tepki
Sichuan Havayolları, İstanbul'a uçuş başlattı

Sichuan Havayolları, İstanbul'a uçuş başlattı
Polonya'dan Rusya açıklaması

Polonya'dan Rusya açıklaması