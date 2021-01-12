Rusya, İngiltere ile hava yolu ulaşımının durdurulması süresini uzattı
Rusya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıktığı İngiltere ile hava yolu ulaşımının askıya alınması süresini 1 Şubat'a kadar uzattı.
Moskova
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, İngiltere ile hava yolu ulaşımının durdurulması süresinin 1 Şubat saat 23.59’a kadar uzatılması kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 22 bin 934 artarak 3 milyon 448 bin 203'e, hayatını kaybedenlerin sayısının 531 artışla 62 bin 804'e çıktığı kaydedildi.
Son 24 saatte 24 bin 755 kişinin iyileşmesiyle de toplam sağlığına kavuşanların sayısının 2 milyon 825 bin 430'a ulaştığı aktarıldı.
"Ülkedeki Kovid-19 durumu stabil"
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, yaptığı açıklamada, ülkede yeni yıl bayramında Kovid-19 salgın durumunun kontrol altında olduğunu belirterek "Ülkedeki hastanelerde yatakların yüzde 23'ü boş durumda." dedi.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova da ülkede Kovid-19 durumunun stabil olduğunu ve günlük vaka sayısının düştüğünü ifade etti.
Rusya'da Kovid-19 süreci
Rusya'da ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak'ta tespit edilmiş, virüs nedeniyle ilk ölüm 19 Mart'ta kaydedilmişti.
Ülkede, 24 Aralık 2020'de 29 bin 935 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek" Kovid-19 günlük vaka sayısı, 635 kişinin hayatını kaybetmesiyle de "en yüksek" günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçmişti.
Kovid-19'a karşı yeniden başvurulan tedbirler kapsamında, 28 Ekim'de halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğunun getirildiği Rusya'da, 23.00-06.00 saatlerinde eğlence mekanı, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri yasaklanmıştı.
Rusya, Kovid-19'un daha bulaşıcı olan türünün ortaya çıkması nedeniyle İngiltere ile hava yolu ulaşımını 22 Aralık'ta durdurmuştu.
Rospotrebnadzor Başkanı Popova, Kovid-19'un yeni bulaşıcı türünün İngiltere'den ülkeye dönen bir vatandaşta bulunduğunu 10 Ocak'ta bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.