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Dünya

Rusya, İngiltere ile hava yolu ulaşımının durdurulması süresini uzattı

Rusya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıktığı İngiltere ile hava yolu ulaşımının askıya alınması süresini 1 Şubat'a kadar uzattı.

Dmitri Chirciu   | 12.01.2021
Rusya, İngiltere ile hava yolu ulaşımının durdurulması süresini uzattı

Moskova

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, İngiltere ile hava yolu ulaşımının durdurulması süresinin 1 Şubat saat 23.59’a kadar uzatılması kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 22 bin 934 artarak 3 milyon 448 bin 203'e, hayatını kaybedenlerin sayısının 531 artışla 62 bin 804'e çıktığı kaydedildi.

Son 24 saatte 24 bin 755 kişinin iyileşmesiyle de toplam sağlığına kavuşanların sayısının 2 milyon 825 bin 430'a ulaştığı aktarıldı.

"Ülkedeki Kovid-19 durumu stabil"

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, yaptığı açıklamada, ülkede yeni yıl bayramında Kovid-19 salgın durumunun kontrol altında olduğunu belirterek "Ülkedeki hastanelerde yatakların yüzde 23'ü boş durumda." dedi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova da ülkede Kovid-19 durumunun stabil olduğunu ve günlük vaka sayısının düştüğünü ifade etti.

Rusya'da Kovid-19 süreci

Rusya'da ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak'ta tespit edilmiş, virüs nedeniyle ilk ölüm 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, 24 Aralık 2020'de 29 bin 935 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek" Kovid-19 günlük vaka sayısı, 635 kişinin hayatını kaybetmesiyle de "en yüksek" günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçmişti.

Kovid-19'a karşı yeniden başvurulan tedbirler kapsamında, 28 Ekim'de halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğunun getirildiği Rusya'da, 23.00-06.00 saatlerinde eğlence mekanı, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri yasaklanmıştı.

Rusya, Kovid-19'un daha bulaşıcı olan türünün ortaya çıkması nedeniyle İngiltere ile hava yolu ulaşımını 22 Aralık'ta durdurmuştu.

Rospotrebnadzor Başkanı Popova, Kovid-19'un yeni bulaşıcı türünün İngiltere'den ülkeye dönen bir vatandaşta bulunduğunu 10 Ocak'ta bildirmişti.

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