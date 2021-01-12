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Dünya, Libya

TSK'dan Libya Silahlı Kuvvetleri personeline 'Üs Savunma Eğitimi'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Libya Silahlı Kuvvetleri personeline "Üs Savunma Eğitimi" verildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 12.01.2021
TSK'dan Libya Silahlı Kuvvetleri personeline 'Üs Savunma Eğitimi'

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya'da bulunan TSK personelinin, Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Son olarak Mehmetçik tarafından Libya Silahlı Kuvvetleri personeline "Üs Savunma Eğitimi" verildiği aktarıldı.

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