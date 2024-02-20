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Dünya

Putin, Kuzey Kore lideri Kim'e Rus yapımı otomobil hediye etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a Rus yapımı otomobil hediye ettiği bildirildi.

Ayşe Doğru  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
Putin, Kuzey Kore lideri Kim'e Rus yapımı otomobil hediye etti

Ankara

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırılan habere göre, Putin, Kuzey Kore lideri Kim'e, aralarındaki özel dostluğun göstergesi olarak kişisel kullanımı için Rus yapımı araç hediye etti.

Modeli belirtilmeyen otomobil, Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong ile İşçi Partisi Merkez Komite Sekreteri Pak Jong-chon tarafından teslim alındı.

Kim, hediyenin iki ülke lideri arasındaki özel bağın göstergesi olduğunu belirterek, ağabeyinin Putin'e teşekkürlerini iletti.

Aracın nasıl gönderildiği ve nerede teslim alındığı bilgisi paylaşılmadı.

Kuzey Kore lideri Kim, Rusya'ya geçen yıl eylül ayında yaptığı ziyarette, Putin'in kişisel Aurus Senat limuzinine binmişti. İki ülke arasındaki ilişkilerin, bu ziyaretten sonra daha da ilerlediği belirtiliyor.

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