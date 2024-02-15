Rusya: Ukrayna ordusunun Belgorod kentine yönelik saldırısında 6 kişi öldü
Rusya Sağlık Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Belgorod kentine düzenlediği saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Moskova
Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Aleksey Kuznetsov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Belgorod kentindeki bir markete saldırı düzenlediğini belirtti.
Saldırıda biri çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan Kuznetsov, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko'nun talimatıyla Belgorod'a uzman sağlık ekibi gönderildiğini ve yaralılara tıbbi destek sağlandığını aktardı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı açıklamada, "saldırının terör eylemi olduğunu" ve bunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil uluslararası kuruluşlarda gündeme getireceklerini belirtti.
Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara RM-70 "Vampir" çok namlulu roketatar ile saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi.
Saldırının engellendiği kaydedilen açıklamada, Belgorod bölgesi üzerinde 14 roketin Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu aktarıldı.
Rusya: Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki işletmelerini vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerine yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırılar düzenlendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ordunun, Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.
Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Rusya Silahlı Kuvvetleri, sabah Ukrayna'nın askeri sanayi alanında uçak motorları, radyo elektronik ekipman, havan topçular için mühimmat üretimi ve onarımı yapan işletmelere, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için yakıt üreten fabrikalara havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı düzenledi. Saldırılarda hedefe ulaşıldı. Belirlenen tüm unsurlar vuruldu."
Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait "Mig-29" tipi uçağının Rus hava savunma sistemlerince de vurulduğu aktarılan açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 571 uçak, 266 helikopter, 12 bin 485 İHA, 469 hava savunma füze sistemi, 15 bin 56 tank ve zırhlı araç, 1221 çok namlulu roketatar, 8 bin 61 obüs ve havan topu ile 18 bin 729 özel askeri araç imha edildi." ifadesi kullanıldı.
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