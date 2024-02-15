Dolar
30.74
Euro
33.14
Altın
2,006.12
ETH/USDT
2,845.00
BTC/USDT
52,652.00
BIST 100
9,261.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bursa’nın Karacabey ilçesinin Kurşunlu mevkiinde Sahil Güvenlik botlarının batan "BATUHAN A" isimli kargo gemisine ait mürettebatı arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Dünya

AB: İsrail'le ticari anlaşmayı askıya alıp almayacağımıza kısa zamanda karar vereceğiz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin İsrail ile yapılan ticari anlaşmayı askıya alıp almayacağına kısa zamanda karar vereceğini söyledi.

Şenhan Bolelli  | 15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
AB: İsrail'le ticari anlaşmayı askıya alıp almayacağımıza kısa zamanda karar vereceğiz

Madrid

Borrell, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdikleri mektupta talep ettikleri, İsrail ile ticari anlaşmaların gözden geçirilmesi konusunu değerlendirdiklerini söyledi.

"Başbakanların mektubunu inceliyoruz ve yakında size bu konuda bir şeyler söyleyebileceğim." diyen Borrell, AB'nin İsrail ile yapılan anlaşmanın askıya alınıp alınmaması konusunda kısa zamanda karar vereceğini kaydetti.

Sanchez ve Varadkar, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'e hitaben gönderdikleri mektupta, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e AB pazarında birçok imtiyaz tanıyan ticari anlaşmanın, insan hakları ve demokratik ilkelere ilişkin yükümlülüklerin ihlal edilip edilmediğinin tespiti için "acilen gözden geçirilmesini" istemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İslahiye'deki afet konutları hak sahiplerine teslim ediliyor
İstanbul'da 34 bin 783 elektrikli scooter için izin verildi
'Altyapı bakımından İstanbul'un 5 yılı kaybedildi'
KVKK'nin veri güvenliğine ilişkin idari para cezasının üst sınırı 9 milyon 463 bin 213 lira oldu
'Yeni sosyal konutlar inşa edeceğiz'

Benzer haberler

AB: İsrail'le ticari anlaşmayı askıya alıp almayacağımıza kısa zamanda karar vereceğiz

AB: İsrail'le ticari anlaşmayı askıya alıp almayacağımıza kısa zamanda karar vereceğiz

Gazzeli hasta ve refakatçilerini taşıyan askeri uçak Ankara'ya indi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklama

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet