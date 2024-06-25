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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası kapsamında 90 Rus ve 90 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı bildirildi.

Dmitri Chirciu  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuk girişimleriyle Ukrayna ile esir değişimi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 90 Rus askeri alındı. Bunun karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 90 askeri teslim edildi. Rus askerleri, Bakanlığa bağlı sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için uçaklarla Moskova'ya ulaştırılacak. Serbest bırakılan askerlere tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor." ifadelerine yer verildi.

Rusya ile Ukrayna arasında daha önce de esir değişimleri yapılmıştı.

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