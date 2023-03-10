Dolar
18.97
Euro
20.22
Altın
1,861.22
ETH/USDT
1,404.60
BTC/USDT
19,905.00
BIST 100
5,384.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya: Gürcistan'daki protestolar, Kiev'deki Meydan olaylarına benziyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gürcistan'da "yabancı ajan" yasa tasarısı karşıtı düzenlenen protestoları Ukrayna'daki Meydan olaylarına benzeterek, "Yasa, iktidarın güçle değiştirilmesi sürecini başlatmak için bir bahanedir." dedi.

Dmitri Chirciu  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Rusya: Gürcistan'daki protestolar, Kiev'deki Meydan olaylarına benziyor Fotoğraf: David Mdzinarishvili/AA

Moskova

Lavrov, Rus devlet televizyonu Pervıy Kanalı'ndaki bir programda, gündemde olan konuları değerlendirdi.

Gürcistan'da "yabancı ajan" yasa tasarısının parlamentodan ön onay almasına karşı düzenlenen protestolara değinen Lavrov, bu gösterilerin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 2013-2014'te gerçekleşen Meydan olaylarına benzediğini söyledi.

Lavrov, "Şüphesiz, bütçesinin yüzde 20 oranında maddi destek alan sivil toplum kuruluşlarının tesciline ilişkin yasa, iktidarın güçle değiştirilmesi sürecini başlatmak için bir bahanedir." diye konuştu.

Benzer yasaların ABD, Fransa, Hindistan ve İsrail'de de daha önce kabul edildiğine dikkati çeken Lavrov, Gürcistan'daki yasa tasarısının söz konusu ülkelerdeki kanunlara göre daha yumuşak olduğuna işaret etti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in "Gürcistan'daki yasanın Avrupa değerlerine aykırı olduğu" yönünde açıklama yaptığını anımsatan Lavrov, bu yasa tasarısının geri çekildiğine dikkati çekti.

Lavrov, Gürcistan'daki protestoları Moldova'da son dönemde düzenlenen gösterilerle de kıyaslayarak, "Tiflis'teki gösteriler barışçıl olmaktan uzaktı. Burada arabalar devrildi, göstericiler tarafından göz yaşartıcı gaz ve sis bombaları kullanıldı. Kişinev'de ise böyle bir şeyin yaşandığını hatırlamıyorum. Öyle olsa bile, tutum tamamen farklıdır." ifadelerini kullandı.

"Batı'ya ne şekilde cevap vereceğimizi düşüneceğiz"

Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarında geçen yıl gerçekleşen patlamalara da değinen Lavrov, "bu terör saldırısı" ile ilgili soruşturmanın yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Objektif, tarafsız, şeffaf soruşturma engellenirse, mülkümüze yönelik doğrudan yapılan bu saldırı nedeniyle Batı'ya ne şekilde cevap vereceğimizi düşüneceğiz." dedi.

Bakan Lavrov, Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırım uyguladığına dikkati çekerek, "Batı, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların atlatılması için kullanılan her türlü kanalın engellenmesi amacıyla strateji geliştiriyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Bakan Kurum: 5 ilimizde hasar tespit çalışmalarını tamamladık
Amasya'da ilkokulda depremzede öğrenciler için "Sosyal Market" kuruldu
Adıyaman'da depremde yıkılan binanın şantiye şefi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'i kabul etti

Benzer haberler

Rusya: Gürcistan'daki protestolar, Kiev'deki Meydan olaylarına benziyor

Rusya: Gürcistan'daki protestolar, Kiev'deki Meydan olaylarına benziyor

Zelenskiy, Kuzey Akım'daki sabotajla ilgileri olmadığını söyledi

Rusya: Gelecekte komşu ülke Ukrayna ile ikili ilişkiler kaçınılmaz

Gürcistan'da yabancı ajan yasa tasarısına karşı gösteriler 3. gününde devam etti

Gürcistan'da yabancı ajan yasa tasarısına karşı gösteriler 3. gününde devam etti
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
Rusya ile BM arasında tahıl anlaşması konusunda 13 Mart'ta Cenevre'de toplantı yapılacak

Rusya ile BM arasında tahıl anlaşması konusunda 13 Mart'ta Cenevre'de toplantı yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet