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Dünya

Kolombiya'da 5,9 büyüklüğünde deprem yaşandı

Kolombiya'nın Santander yönetim bölgesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sinan Doğan  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Kolombiya'da 5,9 büyüklüğünde deprem yaşandı

Bolivar

Kolombiya Jeoloji Servisi'ne göre, merkez üssü Los Santos kasabası olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, yerel saatte 04.18'de kaydedildi.

Depremin yerin 151 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

Deprem başkent Bogota'da, Medellin ve Bucaramanga kentlerinde hissedilmesinin yanı sıra komşu ülkeler Venezuela ve Panama'da da hissedildi.

Yetkililer, depremde herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, halkın depremin ardından sokaklara çıktığı görüldü.

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