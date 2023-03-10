Dolar
18.97
Euro
20.22
Altın
1,861.22
ETH/USDT
1,404.60
BTC/USDT
19,905.00
BIST 100
5,384.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Macron, Fransa ve İngiltere ilişkilerinde yeni bir döneme girilmesinden memnun

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa ve İngiltere arasında ikili ilişkiler açısından yeni bir döneme girilmesinden memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Alaattin Doğru  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Macron, Fransa ve İngiltere ilişkilerinde yeni bir döneme girilmesinden memnun

Ankara

Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Paris'te düzenlenen Fransız-İngiliz Zirvesi sonrası Elysee Sarayı'nda ortak basın açıklamasında bulundu.

Fransa ve İngiltere ilişkileri açısından yeni bir dönemin başlamasından memnuniyet duyduğunu açıklayan Macron, Sunak ile güvenlik, savunma ve düzensiz göç konuları dahil birçok meseleyi ele aldıklarını ifade etti.

Macron, Sunak ile Avrupa'nın güvenliğinin yanı sıra geleceğin gemi savar füzelerinin üretimi konusunda ortak hareket etme, denizcilik ve enerji üretimi konularını görüştüğünü aktardı.

Fransa ve İngiltere arasındaki enerji işbirliğinin Brexit'ten etkilenmediği değerlendirmesini yapan Macron, iki ülke ilişkilerinin yer yer gerilse de kopmayacağına işaret etti.

Macron, yasa dışı göç konusunda ilerleme kaydedilmesi üzerinde anlaştıklarını söyleyerek Fransa'nın Manş Denizi üzerinden yasa dışı göç faaliyeti yürüten 55 şebekeyi çökerttiğini anımsattı.

Fransa Cumhurbaşkanı, İngiltere ve Fransa makamlarının yasa dışı göçle mücadelede sorumluluklarını yerine getirme konusunda kararlılıklarını sürdürmeleri meselesini ele aldıklarını dile getirdi.

Yasa dışı göçle mücadelede önceki anlaşmaların artık uygulanamadığı, bu kapsamda yeni müzakerelere geçilmesi gerektiği yorumunu yapan Macron, bu konuda Fransa ve Batı Balkanlar dahil Avrupa ile Birleşik Krallık'ın el ele çalışması gerektiğini söyledi.

Macron, yasa dışı göçle mücadele konusunda haziranda Moldova'da, ardından İspanya'da, sonrasında Birleşik Krallık'ta çok taraflı görüşmelerin olacağı toplantıların yapılmasının planlandığını aktardı.

Gazetecilerin soruları üzerine Gürcistan'da yaşanan olaylara da değinen Macron, ülkenin endişe verici bir süreçten geçtiği ve Gürcistan hükümetinin büyük bir baskı altında olduğu yorumunu yaptı.

Ülkesinde milyonlarca insanın protestolarına neden olan emeklilik reformuna ilişkin konuşan Macron, reformun Parlamentoda görüşüldüğünü buna yönelik şimdilik bir değerlendirme yapmasının doğru olmadığını savundu.

Ukrayna-Rusya arasında barış müzakereleri için yeni bir toplantı

Macron, Fransa ve İngiltere'nin, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, Rusya'nın savaşı kazanmamasına yönelik ortak irade ve yaklaşıma sahip olduğunu söyledi.

Savaşın yayılmaması için gerekli çabaları ortaya koymakta kararlı olduklarını belirten Macron, barış müzakerelerinin başlaması için yakın zamanda yeni bir toplantı yapacaklarını aktardı.

Macron, "Ukrayna Avrupa ailesine dahildir." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Bakan Kurum: 5 ilimizde hasar tespit çalışmalarını tamamladık
Amasya'da ilkokulda depremzede öğrenciler için "Sosyal Market" kuruldu
Adıyaman'da depremde yıkılan binanın şantiye şefi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'i kabul etti

Benzer haberler

Macron, Fransa ve İngiltere ilişkilerinde yeni bir döneme girilmesinden memnun

Macron, Fransa ve İngiltere ilişkilerinde yeni bir döneme girilmesinden memnun

EBRD Başkan Yardımcısı Rigterink 12 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek

3 SORUDA - Macron'un "yeni bir Afrika" yaklaşımı nasıl karşılandı?

Rusya ile BM arasında tahıl anlaşması konusunda 13 Mart'ta Cenevre'de toplantı yapılacak

Rusya ile BM arasında tahıl anlaşması konusunda 13 Mart'ta Cenevre'de toplantı yapılacak
Fransa'da grevdeki işçiler, 2024 Yaz Olimpiyatları'nın yapılacağı köy ve stadın elektriğini kesti

Fransa'da grevdeki işçiler, 2024 Yaz Olimpiyatları'nın yapılacağı köy ve stadın elektriğini kesti
Fransa'da nükleer santralde çatlak tespit edildi

Fransa'da nükleer santralde çatlak tespit edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet