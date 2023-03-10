Macron, Fransa ve İngiltere ilişkilerinde yeni bir döneme girilmesinden memnun
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa ve İngiltere arasında ikili ilişkiler açısından yeni bir döneme girilmesinden memnuniyet duyduğunu açıkladı.
Ankara
Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Paris'te düzenlenen Fransız-İngiliz Zirvesi sonrası Elysee Sarayı'nda ortak basın açıklamasında bulundu.
Fransa ve İngiltere ilişkileri açısından yeni bir dönemin başlamasından memnuniyet duyduğunu açıklayan Macron, Sunak ile güvenlik, savunma ve düzensiz göç konuları dahil birçok meseleyi ele aldıklarını ifade etti.
Macron, Sunak ile Avrupa'nın güvenliğinin yanı sıra geleceğin gemi savar füzelerinin üretimi konusunda ortak hareket etme, denizcilik ve enerji üretimi konularını görüştüğünü aktardı.
Fransa ve İngiltere arasındaki enerji işbirliğinin Brexit'ten etkilenmediği değerlendirmesini yapan Macron, iki ülke ilişkilerinin yer yer gerilse de kopmayacağına işaret etti.
Macron, yasa dışı göç konusunda ilerleme kaydedilmesi üzerinde anlaştıklarını söyleyerek Fransa'nın Manş Denizi üzerinden yasa dışı göç faaliyeti yürüten 55 şebekeyi çökerttiğini anımsattı.
Fransa Cumhurbaşkanı, İngiltere ve Fransa makamlarının yasa dışı göçle mücadelede sorumluluklarını yerine getirme konusunda kararlılıklarını sürdürmeleri meselesini ele aldıklarını dile getirdi.
Yasa dışı göçle mücadelede önceki anlaşmaların artık uygulanamadığı, bu kapsamda yeni müzakerelere geçilmesi gerektiği yorumunu yapan Macron, bu konuda Fransa ve Batı Balkanlar dahil Avrupa ile Birleşik Krallık'ın el ele çalışması gerektiğini söyledi.
Macron, yasa dışı göçle mücadele konusunda haziranda Moldova'da, ardından İspanya'da, sonrasında Birleşik Krallık'ta çok taraflı görüşmelerin olacağı toplantıların yapılmasının planlandığını aktardı.
Gazetecilerin soruları üzerine Gürcistan'da yaşanan olaylara da değinen Macron, ülkenin endişe verici bir süreçten geçtiği ve Gürcistan hükümetinin büyük bir baskı altında olduğu yorumunu yaptı.
Ülkesinde milyonlarca insanın protestolarına neden olan emeklilik reformuna ilişkin konuşan Macron, reformun Parlamentoda görüşüldüğünü buna yönelik şimdilik bir değerlendirme yapmasının doğru olmadığını savundu.
Ukrayna-Rusya arasında barış müzakereleri için yeni bir toplantı
Macron, Fransa ve İngiltere'nin, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, Rusya'nın savaşı kazanmamasına yönelik ortak irade ve yaklaşıma sahip olduğunu söyledi.
Savaşın yayılmaması için gerekli çabaları ortaya koymakta kararlı olduklarını belirten Macron, barış müzakerelerinin başlaması için yakın zamanda yeni bir toplantı yapacaklarını aktardı.
Macron, "Ukrayna Avrupa ailesine dahildir." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.