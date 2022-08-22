Rusya Federal Güvenlik Servisi: Darya Dugina’nın öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servisleri bulunuyor
Moskova
Rusya Federal Güvenlik Servisi, Darya Dugina’nın Moskova'da bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.
Rusya, Darya Dugina'nın öldürülme planını geçen ay Moskova'ya gelen ve saldırıdan sonra Estonya'ya kaçan Ukrayna vatandaşı bir kadının gerçekleştirdiğini bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.