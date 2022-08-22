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Dünya

Rusya Federal Güvenlik Servisi: Darya Dugina’nın öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servisleri bulunuyor

Ali Cura   | 22.08.2022
Rusya Federal Güvenlik Servisi: Darya Dugina’nın öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servisleri bulunuyor

Moskova

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Darya Dugina’nın Moskova'da bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Rusya, Darya Dugina'nın öldürülme planını geçen ay Moskova'ya gelen ve saldırıdan sonra Estonya'ya kaçan Ukrayna vatandaşı bir kadının gerçekleştirdiğini bildirdi.

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