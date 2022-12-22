Dolar
18.67
Euro
19.83
Altın
1,813.46
ETH/USDT
1,213.60
BTC/USDT
16,772.00
BIST 100
5,461.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Sultangazi'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Dünya

Rusya: Erivan, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmayı reddetti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, barış anlaşması hazırlığı için yarın Moskova’da yapılması planlanan Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Erivan’ın katılmayı reddettiğini bildirdi.

Dmitri Chirciu   | 22.12.2022
Rusya: Erivan, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmayı reddetti

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, "Laçın Koridoru'nun bloke edilmesi ve taraflar arasında bölgedeki maden yataklarıyla ilgili çalışmalar konusunda anlaşmazlıklar nedeniyle gerginleşen Rus barış birliğinin sorumluluğundaki bölgedeki durum" ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında Laçın Koridoru'nda bağlantının engelsiz sağlanmasına dair üçlü anlaşmalara sıkı sıkıya uyulması gerektiğini" vurguladı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 2020, 2021 ve 2022'de kabul ettiği bildirilerin uygulanmasının önemine dikkat çekilen görüşmede, "barış anlaşması hazırlığı için yarın Moskova’da yapılması planlanan Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Erivan’ın katılmayı reddetme kararının üzücü olduğu" kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum: Sosyal konut projemiz kapsamında 2023 Mart ayına kadar tüm illerimizde kuralarımızı tamamlayacağız
Aladağlar'daki yaban keçisi sayısı 2 bin 534'e ulaştı
Bitlis Çayı Viyadüğü ve bağlantı yolları törenle ulaşıma açıldı
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Türkiye, son 20 yılda çok önemli başarılara erişti
İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Terörizmin desteklenmesi ya da teşviki artık suç teşkil edecek

Benzer haberler

Rusya: Erivan, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmayı reddetti

Rusya: Erivan, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmayı reddetti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet