Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rus ve ABD heyetleri 27 Şubat’ta İstanbul’da bir araya gelecek
Ankara
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ve ABD heyetlerinin büyükelçiliklerin çalışması konusunu görüşmek için 27 Şubat’ta İstanbul’da bir araya geleceğini açıkladı.
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