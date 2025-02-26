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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rus ve ABD heyetleri 27 Şubat’ta İstanbul’da bir araya gelecek

Ali Cura  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rus ve ABD heyetleri 27 Şubat’ta İstanbul’da bir araya gelecek

Ankara

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ve ABD heyetlerinin büyükelçiliklerin çalışması konusunu görüşmek için 27 Şubat’ta İstanbul’da bir araya geleceğini açıkladı.

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