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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Gazze Şeridi'nde insani sorunlar felaket niteliğinde"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gazze Şeridi'ndeki insani sorunların "felaket" niteliğinde olduğunu belirterek "Çatışmaların durdurulması, insani yardım konularının çözülmesi, rehinelerin serbest bırakılması gerekiyor." dedi.

Dmitri Chirciu  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Gazze Şeridi'nde insani sorunlar felaket niteliğinde"

Moskova

Lavrov, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatından bazı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla başkent Moskova'daki toplantı öncesinde konuşma yaptı.

Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili Lavrov, "Terörün tüm tezahürlerini istisnasız şiddetle kınadığımızı bir kez daha teyit etmek istiyorum. Ancak aynı zamanda terörle, toplu cezalandırma biçiminde olan ve uluslararası insancıl hukuk normlarıyla çelişmeyen veya bunları en kaba şekilde ihlal etmeyen yöntemlerle mücadele edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Lavrov, Gazze Şeridi'nde insani sorunların felaket niteliğinde olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Mevcut durum, uluslararası hukuku göz ardı eden yoldan gidilmesinin ne kadar feci olabildiğini gösteriyor. Gazze Şeridi'nde insani sorunların felaket niteliğinde olduğunu görüyoruz. Yapılan insani yardımlar yetersiz. Birleşmiş Milletlerde (BM) insani yardımla ilgilenen ajanslar alarm veriyor. Bugün mevcut sorunların acilen çözülmesi öncelikli. Çatışmaların durdurulması, insani yardım konularının çözülmesi, rehinelerin serbest bırakılması gerekiyor."

Başkenti Doğu Kudüs olan 1967'deki sınırlar içinde bağımsız Filistin devletinin oluşturulması önemini vurgulayan Lavrov, bunun için BM ve 2002 tarihli Arap İnisiyatifi kapsamında barış müzakerelerinin yeniden başlatılması gerektiğini belirtti.

Bakan Lavrov, söz konusu hedeflere ulaşılması için ortak diplomatik mekanizmanın oluşturulması ve bu mekanizmada Arap ve diğer İslam ülkelerinin önemli rol oynaması gerektiğini söyledi.

Orta Doğu Dörtlüsünün (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler) faaliyetlerini değerlendiren Lavrov, şöyle devam etti:

"Örgüt, ABD'nin kararıyla feshedildi. Onlar bu formatta çalışmayı reddetti. Bu dörtlüde Arap İslam dünyasının temsilcileri yer almıyor. Uzun yıllardır dörtlünün Arap Birliği ülkeleriyle tam koordinasyon içinde çalışmasından yana idik. Batılı ortaklar buna soğuk baktı, BM de bu konuda gerekli inisiyatifi göstermedi. Bu nedenle dörtlü BM Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından verilen görevleri yerine getiremedi."

Ferhan: "Gazze'de sivillere yönelik işlenen suçlar yoğunlaşıyor"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan da "Gazze'de sivillere yönelik işlenen suçlar yoğunlaşıyor, masumların kanı dökülüyor. Yerinden edilenlerin sayısı yarım milyonu aştı. Hastaneler ve sivil altyapı yok ediliyor. Bu adımlar meşru müdafaayla savunulmaz." dedi.

Bin Ferhan, "Çatışmaların acilen durdurulması, rehinelerin serbest bırakılması, uluslararası kararlar çerçevesinde meselenin çözümü ile ilgili ciddi ve adil sürecin başlatılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun çifte standart uyguladığını söyleyen Bin Ferhan, "Uluslararası toplum, İsrail'in eylemlerini görmezden geliyor. Uluslararası toplumu ve BMGK'yi barış ve güvenliği sağlamaya ve bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz." şeklinde konuştu.

Bin Ferhan, Gazze'deki çatışmaların durdurulması amacıyla Rusya ve tüm uluslararası ortaklarla çalışma yönünde adımlar attıklarını dile getirerek "Sivil hakların ihlalinin durdurulması için uluslararası mekanizmaların oluşturulması gerekiyor. Gazze'nin geleceği, her şeyden önce şiddetin sona erdirilmesi ve sivil halkın haklarının güvence altına alınmasını gerektiriyor. İki devletli çözümün sağlanması ve Filistinlilerin, Doğu Kudüs dahil tüm topraklarda hukuki olarak temsil edilmesi gerekiyor." dedi.

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