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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Rusya Devlet Başkanı Putin: Filistin toprakları İsrail tarafından farklı zamanlarda ve farklı şekillerde işgal edildi

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Filistinlilerin her zaman orijinal Filistin topraklarının bir parçası olarak gördükleri ve düşündükleri toprakların bir kısmı, İsrail tarafından farklı zamanlarda ve farklı şekillerde işgal edildi." dedi.

Ali Cura, Emre Gürkan Abay  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Rusya Devlet Başkanı Putin: Filistin toprakları İsrail tarafından farklı zamanlarda ve farklı şekillerde işgal edildi

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'in Filistinlilerin topraklarının bir kısmını askeri güçle işgal ettiğini belirterek, "Başkenti Doğu Kudüs'te olan egemen bir Filistin devletinin kurulması olan temel siyasi meseleleri çözmeden, sorunu bir bütün olarak çözmek imkansızdır." dedi.

Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası'nın ana oturumunda İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın her zaman İsrail-Filistin meselesi konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının uygulanmasını savunduğunu belirten Putin, "Yani her şeyden önce bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını savunduk. Bütün sorunların temeli budur." dedi.

Orta Doğu'daki sorunun çözülmesi için kurulan mekanizmaları ABD'nin son birkaç yıldır ihmal ettiğini ve her şeyi kendi başına düzenlemeye karar verdiğini söyleyen Putin, son yıllarda Washington'ın, Filistin topraklarında yaşayan halkın maddi ihtiyaçlarının karşılanması üzerinden hareket ettiğini dile getirdi.

ABD'nin bu yolla temel siyasi sorunları çözümünü maddi yardımla değiştirmeye çalıştığını savunan Putin, "İnsanların sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi önemli, ancak yeterli değil. Başkenti Doğu Kudüs'te olan egemen bir Filistin devletinin kurulması olan temel siyasi meseleleri çözmeden, sorunu bir bütün olarak çözmek imkansızdır. Ancak bahis tam olarak bunun üzerine oynanmıştır." şeklinde konuştu.

İsrail'in politikasının da problemin sebebi olduğuna işaret eden Putin, "(İsrail'in) yerleşim politikası ve bunun dışında diğer bazı bileşenler de sonuçta böyle bir şiddet patlamasına yol açtı. Olanlar korkunç." ifadelerini kullandı.

"Filistin meselesi her Müslüman'ın kalbinde yer alıyor"

Filistin'in İslam dünyasındaki önemine dikkati çeken Putin, "Filistin meselesi her Müslüman'ın kalbinde yer alıyor ve yıllardır onlar tarafından inanılmaz derecede yüksek bir adaletsizliğin tezahürü olarak algılanıyor." diye konuştu.

İsrail devleti kurulurken hemen egemen bir Filistin'in kurulamadığını hatırlatan Putin, "Filistinlilerin her zaman orijinal Filistin topraklarının bir parçası olarak gördükleri ve düşündükleri toprakların bir kısmı, İsrail tarafından farklı zamanlarda ve farklı şekillerde işgal edildi. Genel olarak elbette askeri güç yardımıyla." dedi.

Putin, Orta Doğu'daki durumun korkunç olduğunu vurgulayarak, hem İsrail hem de Filistin'deki acının büyük olduğunu, sivil kayıpları en aza indirmek, çocuk ve kadınların zarar görmemesi için çabalamak gerektiğini dile getirdi.

"ABD gemileri İsrail kıyısında Lübnan'ı mı bombalayacak?"

ABD'nin İsrail kıyısına uçak gemisi ve savaş gemileri göndermesine ilişkin de değerlendirme yapan Putin, "ABD'nin Akdeniz'e neden uçak gemisi gruplarını sürüklediğini anlamıyorum. Birincisini duyuruyorlar, ikincisini duyuruyorlar. Bunun ne anlamı var? Ne yapacaklar, Lübnan'ı mı bombalayacaklar yoksa? Ne yapmaya hazırlanıyorlar? Yoksa sadece birilerini korkutmaya mı karar verdiler? Ama orada artık hiçbir şeyden korkmayan insanlar var. Sorunları bu şekilde çözmek değil, uzlaşmacı çözümler aramak gerekir. Bu tür eylemler durumu daha da tırmandırıyor." diye konuştu.

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