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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir’de Cumhur İttifakı’na üye parti temsilcileriyle ortak basın toplantısı düzenliyor
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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin: Bu yıl 55-60 milyon ton tahıl ihraç edeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırımlara rağmen geçen yıl 41,6 milyar dolar değerinde tarım ürünü ihraç ettiklerini belirterek, “Bu yıl tahıl ihracatımızın 55-60 milyon ton civarında gerçekleşmesini bekliyoruz.” dedi.

Emre Gürkan Abay  | 18.05.2023 - Güncelleme : 18.05.2023
Rusya Devlet Başkanı Putin: Bu yıl 55-60 milyon ton tahıl ihraç edeceğiz

Moskova

Putin, Rus tarım sektörü yetkilileriyle bir araya geldiği toplantıda, ülkesinde geçen yıl rekor düzeyde hasat gerçekleştirildiğini söyledi.

2022'de toplam 158 milyon ton tahıl hasadının yapıldığına işaret eden Putin, “Bu modern tarihimizde ilk defa gerçekleştirilen bir hasat seviyesi.” ifadesini kullandı.

Rusya’nın yaptırımlara rağmen tahıl ihracatını sürdürdüğünü anlatan Putin, “Dış ticaretteki engellere rağmen Rusya, tarım ürünleri ihracatını geçen yıl 41,6 milyar dolara çıkarmayı başardı. Bu yıl tahıl ihracatımızın 55-60 milyon ton civarında gerçekleşmesini bekliyoruz.” yorumunu yaptı.

Küresel tahıl pazarında yaklaşık yüzde 19 payla Rusya, dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı konumunda.

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