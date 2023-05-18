Dolar
19.79
Euro
21.41
Altın
1,976.19
ETH/USDT
1,825.40
BTC/USDT
27,387.00
BIST 100
4,569.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir’de Cumhur İttifakı’na üye parti temsilcileriyle ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Güney Kore: Kuzey askeri casus uydusu fırlatırsa sert karşılık verilecek

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin askeri casus uydusu fırlatması halinde sert karşılık verileceğini bildirdi.

Faruk Hanedar  | 18.05.2023 - Güncelleme : 18.05.2023
Güney Kore: Kuzey askeri casus uydusu fırlatırsa sert karşılık verilecek

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lim Soo-suk, Kuzey Kore'nin bölgede tansiyonu yükseltme riski taşıyan söz konusu hamlesinin, BM Güvenlik Konseyinin balistik füze teknolojisini içeren her türlü fırlatmayı yasaklayan çok sayıda kararını ihlal edeceğini vurguladı.

Lim "Hükümetimiz Kuzey Kore'nin provokasyonlarına uluslararası toplumla işbirliği yaparak sert bir şekilde karşılık verecektir." dedi.

Sözcü, Kuzey'in fırlatmayı planladığı uydunun "açıkça bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden yasa dışı bir eylem" olduğunun altını çizdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin ilk askeri casus uydusunun bulunduğu tesiste dün incelemede bulunmuştu.

Kuzey Kore, ilk casus uydu için deneme yapmıştı

Kuzey Kore, 19 Aralık 2022'de, ilk casus uydunun geliştirilmesindeki nihai aşama olarak görülen test uydusunu fırlattığını açıklamıştı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı (KCNA) test uydusundan çekilen ve Güney Kore'nin başkenti Seul ile Incheon kentinin uzaydan görünüşünü gösteren düşük çözünürlüklü siyah-beyaz fotoğraflar yayımlamıştı.

Casus uydu, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 2021'in başında parti toplantısında hayata geçirmeyi planladıklarını duyurduğu gelişmiş askeri teknoloji ürünleri arasında yer alıyordu. Bunların arasında çok başlıklı füze, katı yakıtlı uzun menzilli füze, denizaltından fırlatılan nükleer füze ve nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar bulunuyordu.

Kim Jong-un, 19 Nisan'da ülkenin ilk askeri casus uydusunun fırlatılması için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıklamıştı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı da aynı gün, Kuzey Kore'ye ülkenin ilk askeri casus uydusunun fırlatılması planından vazgeçmesi için çağrıda bulunmuştu.

Bakanlık, askeri casus uydusunun fırlatılmasının BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık ihlali olduğunu vurgulamıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİHEK'ten "depremzedelerin seçimden sonra kaldıkları otelden çıkarılmasına" inceleme
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı pazar günü yapılacak
TCG Anadolu, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı
Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
Adana'da depremzede seçmenlere hakaret iddiasına 8 gözaltı

Benzer haberler

Güney Kore: Kuzey askeri casus uydusu fırlatırsa sert karşılık verilecek

Güney Kore: Kuzey askeri casus uydusu fırlatırsa sert karşılık verilecek

ABD, Güney Kore ve Japonya, "füze uyarı bilgi paylaşım sistemi" kurmak için ortak çalışma yürütecek

Güney Kore'de mahkeme, Kuzey Kore'nin zorla çalıştırdığı esirlere tazminat ödemesine hükmetti

Güney Kore, çip endüstrisinde ABD ile güçlü bağ kurmayı amaçlıyor

Güney Kore, çip endüstrisinde ABD ile güçlü bağ kurmayı amaçlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet