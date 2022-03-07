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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya’da uluslararası uçuşlarını durduran şirketlerin sayısı artıyor

Batılı şirketlerin Rus uçaklarına el koyma riski nedeniyle Rusya’da uluslararası uçuşlarını durduran hava yolu ve tur şirketlerinin sayısı artıyor.

Emre Gürkan Abay   | 07.03.2022
Rusya’da uluslararası uçuşlarını durduran şirketlerin sayısı artıyor

Moskova

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) 5 Mart’ta yapılan açıklamada, Rus hava yolu şirketlerine uluslararası uçuşları durdurma tavsiyesi verilmişti.

Açıklamada, tavsiyenin, yabancı ülkelerde bulunan şirketlerden uçak kiralayan Rus şirketlere yönelik olduğuna işaret edilmişti.

Rosaviatsiya tarafından yapılan açıklamanın ardından ülkenin en büyük hava yolu şirketleri Aeroflot, Nordwind ve S7, uluslararası uçuşları durdurma kararı almıştı.

Rusya Turizm Ajansı (Rosturizm) da bugün yaptığı açıklamada, ülkenin en büyük tur operatörlerinden Anex Tour’un Rus uçaklarına el koyulma riski nedeniyle yurt dışına seyahatleri durdurduğunu bildirildi.

Boeing ve AirBus da Rusya faaliyetlerini durdurdu

Rus hava yolu şirketlerine ait uçakların yaklaşık yüzde 70’inin yabancı şirketlerden kiralandığı tahmin ediliyor.

Rus yetkililer, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Batılı ülkelerin bazı Rus şirketlerine ait uçaklara el koyduğuna yönelik haberlerin ardından Batı'da kayıtlı uçakların Rusya’da tekrar kaydedilmesini önermişti.

Öte yandan, dünyanın en büyük yolcu uçağı üreticilerinden Boeing ve AirBus da Rus şirketlerine uçak ve yedek parça tedarikini durduklarını açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise dün yaptığı açıklamada, ülkede yurt içi hava yolculuğunun artacağını, Rusya’nın kendi uçaklarını inşa edeceğini, Rus hava yolu şirketlerinin ise mümkün olan her yerde yurt dışına uçmaya devam edeceğini söylemişti.

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