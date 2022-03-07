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Politika, Rusya-Ukrayna Savaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Moldova Cumhurbaşkanı Sandu görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile insani yardım ve tahliye konuları ele alındı.

Mümin Altaş   | 07.03.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Moldova Cumhurbaşkanı Sandu görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında yaşanan son gelişmeler ile insani yardım ve tahliye konuları ele alındı.

Barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini belirten Erdoğan, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının perşembe günü Antalya Diplomasi Forumu marjında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştireceği görüşmenin barışa giden yolda önemli bir eşiğin aşılmasına yardımcı olacağına inandığını ifade etti.

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