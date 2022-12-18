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Dünya

Rusya’da petrol ve doğal gaz sahasındaki tesiste yangın çıktı

Rusya'nın İrkutsk bölgesindeki petrol ve doğal gaz sahasında bulunan tesiste yangın çıktı.

Emre Gürkan Abay   | 18.12.2022
Rusya’da petrol ve doğal gaz sahasındaki tesiste yangın çıktı

Moskova

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İrkutsk bölgesinde yer alan Markovsky Petrol ve Doğal Gaz Sahası'ndaki tesiste yangın başladı.

Bir kişinin yaralandığı yangın, bir dönümden fazla alana yayıldı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Markovsky Petrol ve Doğal Gaz Sahası, yerleşim birimlerine 2,5 kilometre mesafede bulunuyor.

Rusya’nın en büyük özel petrol şirketlerinden Irkutsk Petrol Şirketi'ne ait saha, 1962’den bu yana işletiliyor.

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