Rusya vizeleri kaldırıyor

Euro
6.37
Dolar
5.70
BIST 100
101,928.20
Altın
1,418.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya bazı Türk vatandaşlarına vizesiz seyahatin kapsamını genişletti

Rusya Devlet Başkanı Putin, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi.

Emre Gürkan Abay, Dmitri Chirciu   | 25.07.2019
Rusya bazı Türk vatandaşlarına vizesiz seyahatin kapsamını genişletti

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarının Rusya'ya girişi için vize ve görevlendirme şartı aranması uygulamasına son verdi. 

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Kasım 2015'te vize rejimi uygulanan bazı Türk vatandaşlarına yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.

İmzalanan kararnameyle, hususi veya hizmet pasaport sahiplerine, aile üyelerine ve Türkiye'nin Rusya'daki diplomatik temsilciliklerinde çalışanlara yönelik vize ve görevlendirme şartı aranması uygulamasına son verildi. 

Kararnamenin ayrıca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Kararnamenin, Türkiye'nin de mütekabiliyet gereği Rus vatandaşlarına yönelik benzer önlemleri alması kaidesiyle imzalandığı kaydedildi.

Putin, şubatta imzalanan kararnameyle, Türk uluslararası kara taşımacılığı yapan sürücülere, hususi veya hizmet pasaport sahiplerine vize uygulamasını kaldırmış ancak Türkiye kararnamede yer alan, söz konusu vatandaşlar için "görevlendirme şartı" aranması maddesine itiraz etmişti.

Türkiye'nin itirazları sonucu kararname yürürlüğe girmemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna’da siyasetinde yeni dönem
Suudi tahtı üzerinde Yemen kabusu
Üniversite bölüm tercihlerinde ne seçiyoruz? Bölüm, meslek ve kariyer
Rusya'nın İdlib tavrı Astana sürecini çökertebilir
Sudan'ın zorlu yolu

Benzer haberler

Rusya vizeleri kaldırıyor

Rusya vizeleri kaldırıyor