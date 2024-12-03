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Dünya

Rusya, Akdeniz'de yüksek hassasiyetli füzelerle tatbikat düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Akdeniz'de yüksek hassasiyetli füzelerle tatbikat düzenlediğini bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 03.12.2024 - Güncelleme : 03.12.2024
Rusya, Akdeniz'de yüksek hassasiyetli füzelerle tatbikat düzenledi Fotoğraf: Dmitri Chirciu/AA

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Deniz Kuvvetleri, birliklerin hazırlığı kapsamında 1-3 Aralık'ta Akdeniz'in kuzey kısmında tatbikat gerçekleştirdi.

Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Aleksandr Moiseyev başkanlığında düzenlenen tatbikatta, 1000'den fazla asker, 10 gemi, "Mig-31" tipi uçaklar dahil 24 uçak yer aldı.

Tatbikat kapsamında, bugün denizden ve havadan yüksek hassasiyetli "Kalibr", hipersonik "Tsirkon" füzesi ile "Onisk" seyir füzesi fırlatıldı ve belirlenen hedefler vuruldu.

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