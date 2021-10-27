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Dünya

Rusya: ABD’nin yasaklı füze sistemlerini Asya Pasifik'te konuşlandırma girişimi endişe verici

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasının yasakladığı füze sistemlerini Asya Pasifik bölgesinde konuşlandırma girişiminden endişe duyulduğunu belirterek "Bu stratejik istikrarı ve mevcut dengeyi bozacak" dedi.

Dmitri Chirciu   | 27.10.2021
Rusya: ABD’nin yasaklı füze sistemlerini Asya Pasifik'te konuşlandırma girişimi endişe verici

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui Yong, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD’nin Güney Kore’de orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılması ihtimalini değerlendiren Lavrov, Güney Kore yönetiminin buna karşı yönde pozisyon sergilediğine dikkati çekti.

Lavrov, "Diğer ülke ve bölgelere gelince, Amerikalıların, INF'nin yasakladığı füze sistemlerini sadece Avrupa’da değil, Asya Pasifik bölgesinde de konuşlandırma yönündeki girişimleri bizi endişelendiriyor. Bu, stratejik istikrarı ve mevcut dengeyi önemli ölçüde bozacak." diye konuştu.

Bu tür füzelerin dünyanın tüm bölgelerinde konuşlandırılmasına ilişkin "moratoryum" ilan etme teklifini daha önce yaptıklarını anımsatan Lavrov, bu teklifin geçerli olduğunu vurguladı.

Lavrov, "Batılı meslektaşlarımız, bu moratoryumu reddediyor ve bu konuda müzakere etmek istemiyor. Bu üzücü." diye konuştu.

NATO’nun Hint-Pasifik Bölgesi'ne doğru misyonunu genişletme yönünde açıklamalar yaptığına dikkati çeken Lavrov, "Bunlar, çok tehlikeli oyun. Buna benzer eğilimlere karşı korumak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Yong: "Kuzey Kore’deki nükleer sorunun acilen çözülmesi gerekiyor"

Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui Yong da Lavrov ile Kuzey Kore’deki nükleer sorununu ele aldıklarına belirterek "Bu sorunun acilen çözülmesi gerektiği konusunda ortak görüşe sahibiz. Kore Yarımadası'nda barış sürecinin en kısa zamanda yeniden başlatılmasıyla ilgili farklı seviyelerde yoğun etkileşimde bulunulması konusunda mutabık kaldık." dedi.

Rusya’nın bu konuda önemli rol üstlendiğine işaret eden Yong, "Rusya’nın Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanması ve yarımadanın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasıyla ilgili yapıcı rolünü sürdüreceğini​​​​​​​ umuyorum." değerlendirmesini yaptı.

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