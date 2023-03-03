Dolar
18.90
Euro
20.05
Altın
1,845.43
ETH/USDT
1,562.90
BTC/USDT
22,326.00
BIST 100
5,077.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya: ABD’li Blinken’ın Lavrov'dan Whelan’ın serbest bırakılmasını istediği yalan

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesinde, Rusya’da tutuklu ABD’li Paul Whelan’ın serbest bırakılması konusunu gündeme getirmediğini belirtti.

Ali Cura   | 03.03.2023
Rusya: ABD’li Blinken’ın Lavrov'dan Whelan’ın serbest bırakılmasını istediği yalan

Moskova

Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan, Blinken’ın ABD’li Whelan konusunu gündeme getirip getirmediğini öğrendiğini kaydetti.

Lavrov ile Blinken arasındaki konuşmada, bu hususa değinilmediğini aktaran Zaharova, “ABD Dışişleri Bakanlığının dün, Blinken’ın ABD vatandaşının durumuyla ilgili endişelerini dile getirdiği hakkındaki açıklamaları yalandır. ABD yönetiminin inanılmaz davranışı.” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken’ın Lavrov’a 3 mesaj ilettiğini belirterek Rusya’nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nı (START) askıya almasının ABD ve dünya için kaygı verici olduğunu, Rusya’da tutuklu bulunan ABD vatandaşı Paul Whelan’ın serbest bırakılması ve ABD’nin Ukrayna’yı desteklemekte kararlı olduğu mesajlarının dile getirildiğini aktarmıştı.

Aralık 2018'de Moskova'da casusluk yaptığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisince (FSB) gözaltına alınan ABD vatandaşı Whelan, tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Whelan, 2020’de Moskova’da yapılan duruşmada, 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 236'ya yükseldi
Emniyet, emlak satışı ve kiralamada deprem fırsatçılığı yapanları özel ekiple takip ediyor
Deprem felaketinin yaşandığı Adana, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da cuma namazı kılındı
Depremzede fanatik kardeşlerin "statta maç" hayali gerçek oluyor
Sanayi esnafı aralarında para toplayıp çadır kentteki çocuklar için oyuncak aldı

Benzer haberler

Rusya: ABD’li Blinken’ın Lavrov'dan Whelan’ın serbest bırakılmasını istediği yalan

Rusya: ABD’li Blinken’ın Lavrov'dan Whelan’ın serbest bırakılmasını istediği yalan

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rus mevkidaşı Lavrov ile Yeni Delhi'de görüştü

Lavrov: Ermenistan'daki AB misyonu meşruiyet açısından ciddi şüpheler uyandırıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet