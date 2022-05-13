Rusya, 1 Bulgar ve 10 Rumen diplomatı istenmeyen kişi ilan etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkede görev yapan 1 Bulgar ve 10 Rumen diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini duyurdu.
Moskova
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bulgaristan’ın Moskova Büyükelçisi Atanas Krastin’e elçilikte çalışan bir diplomatın “istenmeyen kişi” ilan edildiğine dair nota verildiği bildirildi.
Söz konusu kararın nisan ayında Bulgar tarafının Sofya’daki bir Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edilmesine cevap olarak alındığı aktarıldı.
Romanya’nın Moskova Büyükelçisi Cristian Istrate’nin de Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı belirtilen açıklamada, 10 Rumen diplomatın “istenmeyen kişi” ilan edildiği kaydedildi.
Açıklamada, kararın mütekabiliyet gereği, Rusya’nın Bükreş Büyükelçiliğindeki 10 Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edilmesi nedeniyle alındığı ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.