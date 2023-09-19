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Dünya

Rus savunma sanayi şirketi Rostec: Bazı silahların üretimi düzinelerce kat arttı

Rusya’nın en büyük savunma sanayi şirketi Rostec’in Silah, Mühimmat ve Özel Kimyasallar Sanayi Direktörü Bekhan Ozdoyev, “Çeşitli silah türlerinin üretim hacimleri 2 ila 10 kata çıkarken, bazı silah türlerinde ise düzinelerce kat arttı.” dedi.

Emre Gürkan Abay  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Rus savunma sanayi şirketi Rostec: Bazı silahların üretimi düzinelerce kat arttı

Moskova

Rusya’nın en büyük savunma sanayi şirketi Rostec’in Silah, Mühimmat ve Özel Kimyasallar Sanayi Direktörü Bekhan Ozdoyev, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna savaşı ile Rusya’da hızla artan savunma sanayi üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus savunma sanayisinin oldukça iyi durumda olduğuna işaret eden Ozdoyev, “Büyük bir hızla ilerliyoruz, tüm bacalar tütüyor. Birliklere teslimatları sürekli, ritmik ve Rusya Savunma Bakanlığı ile mutabakata varılan takvimlere uygun bir şekilde gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu.

Silah üretiminin bazı ürünlerde önemli oranda arttığını kaydeden Ozdoyev, “Devlet savunma siparişlerini yerine getiren şirketler gece-gündüz çalışıyor. Çeşitli silah türlerinin üretim hacimleri 2 ila 10 kata çıkarken, bazı silah türlerinde ise düzinelerce kat arttı.” dedi.

Üretimdeki artışın bariz şekilde tank, hafif zırhlı araç, çoklu roketatar sistemleri ve optik ekipmanlarda gerçekleştiğini anlatan Ozdoyev, “Özellikle Kinjal, İskender ve Pantsir sistemlerine yönelik füzeler, bombalar, top ve tank mermileri gibi ürünlerin üretimi artıyor.” ifadesini kullandı.

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