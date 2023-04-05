Dolar
19.25
Euro
21.01
Altın
2,017.81
ETH/USDT
1,893.50
BTC/USDT
27,958.00
BIST 100
4,919.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
logo
Dünya

Putin'den, ABD'ye "renkli devrimlere destek" eleştirisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin "renkli devrimleri" desteklemesinin Ukrayna krizine yol açtığını belirterek, "Maalesef küresel güvenlik ve istikrarın doğrudan bağlı olduğu Rusya-ABD ilişkileri, derin bir krizden geçiyor." dedi.

Dmitri Chirciu  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Putin'den, ABD'ye "renkli devrimlere destek" eleştirisi Kaynak: Kremlin Basın Servisi

Moskova

Vladimir Putin, ABD'nin "renkli devrimleri" desteklemesinin Ukrayna krizine yol açtığını ve ikili ilişkileri bozduğunu belirterek, "Maalesef küresel güvenlik ve istikrarın doğrudan bağlı olduğu Rusya-ABD ilişkileri, derin bir krizden geçiyor." dedi.

Putin, Rusya'da göreve başlayan ABD ve Avrupa Birliği (AB) büyükelçilerinin de aralarında bulunduğu bazı büyükelçileri, güven mektuplarını almak üzere Kremlin Sarayı'nda kabul etti.

Burada konuşan Putin, dünyadaki durumun basit olmadığına işaret ederek, "Bazen çözümsüz görünen ve genellikle devletlerin verimli etkileşimini engelleyen birçok çelişki birikti." ifadesini kullandı.

Vladimir Putin, Rusya'nın ülkelerle yapıcı işbirliğine açık olduğunu dile getirerek, kimseden izole olmak istemediklerini ve ortakların ülkesi ile eşitlik ve karşılıklı çıkar prensipleri doğrultusunda ilişki kurmak istediklerini söyledi.

Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarına yönelik sabotajın geçen yıl yapıldığına dikkati çeken Putin, Danimarka'nın olayla ilgili hususları ortaya koyacak bağımsız bir uluslararası komisyon kurma teklifini destekleyeceği umudunu paylaştı.

Rusya ile Norveç arasındaki ilişkilere de değinen Putin, bu ilişkilerin düşük seviyede olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı, "Her iki ülke için de büyük öneme sahip Arktika dahil önemli uluslararası ve bölgesel konularda işbirliği donduruldu. Tüm bunların, iki halkın çıkarlarını karşıladığı söylenemez." değerlendirmesini yaptı.

"ABD ile eşitlik prensipleri doğrultusunda ilişki kurmaktan yanayız"

ABD ile ilişkileri de değerlendiren Putin, şunları söyledi:

"Maalesef küresel güvenlik ve istikrarın doğrudan bağlı olduğu Rusya-ABD ilişkileri, derin bir krizden geçiyor. Bunun nedeni, modern dünya düzeninin oluşumuna ilişkin yaklaşımların temelde farklı olmasıdır. ABD'nin dış politikasında renkli devrimleri destekleme yönünde araçların kullanılması, bu bağlamda Kiev'de 2014'teki devrimin desteklenmesi sonuç olarak mevcut Ukrayna krizine yol açtı ve Rus-Amerikan ilişkilerinin bozulmasını olumsuz şekilde etkiledi. Ancak her zaman ABD ile eşitlik, birbirinin egemenliği ve çıkarlarına saygı gösterme, içişlerine karışmama prensipleri doğrultusunda ilişki kurmaktan yana olduk."

Ülkesinin, AB ile ilişkilerinin son yıllarda büyük ölçüde bozulduğuna işaret eden Putin, "AB'nin, Avrupa kıtasında ekonomik işbirliğini geliştirme yerine Rusya ile jeopolitik ihtilaf başlattığını" vurguladı.

Putin, konuşmasının sonunda büyükelçilere görevlerinde başarılar diledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını tepki çekiyor
Bakan Kirişci: Planlı tarım; Türkiye Yüzyılı'nda tarım ve orman camiası adına bir devrimdir
Meslek liseliler, depremzedeler için duş ve tuvalet üretiyor
Antalya açıklarında batan ticari gemide arama kurtarma çalışmaları sürüyor
İletişim Başkanı Altun'dan "Türkiye'nin yerli gücü" paylaşımı

Benzer haberler

Putin'den, ABD'ye "renkli devrimlere destek" eleştirisi

Putin'den, ABD'ye "renkli devrimlere destek" eleştirisi

Biden, 11-14 Nisan'da Kuzey İrlanda ve İrlanda'yı ziyaret edecek

NATO: Çin'in Rusya'ya silah sağlaması "tarihi hata" olur

AB: Kosova ve Sırbistan normalleşme yolunda ilk adımı attı

AB: Kosova ve Sırbistan normalleşme yolunda ilk adımı attı
Rus kozmonot Antalya'nın uzaydan fotoğrafını paylaştı

Rus kozmonot Antalya'nın uzaydan fotoğrafını paylaştı
Rusya: ABD ile ihtilafın en sıcak aşamasındayız

Rusya: ABD ile ihtilafın en sıcak aşamasındayız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet