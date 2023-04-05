Dolar
19.25
Euro
21.01
Altın
2,017.81
ETH/USDT
1,893.50
BTC/USDT
27,950.00
BIST 100
4,919.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
logo
Dünya

Almanya, Apple'a daha sıkı rekabet kontrolleri uygulayacak

Almanya, Apple'ı çapraz pazarlar arası rekabet için "çok önemli" bir şirket olarak sınıflandırırken, rekabet karşıtı davranışı daha erken bir aşamada yasaklamak amacıyla Apple için daha sıkı rekabet denetimi getirileceğini bildirdi.

Bahattin Gönültaş  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Almanya, Apple'a daha sıkı rekabet kontrolleri uygulayacak

Berlin

Almanya Federal Kartel Dairesi (Bundeskartellamt), Apple'ı çapraz pazarlar arası rekabet için "çok önemli" bir şirket olarak sınıflandırırken, rekabet karşıtı davranışı daha erken bir aşamada yasaklamak amacıyla Apple için daha sıkı rekabet denetimi getirileceğini bildirdi.

Almanya Federal Kartel Dairesi'nden yapılan açıklamada, Apple'ın "çapraz pazarlar arası rekabet açısından olağanüstü öneme sahip" bir şirket olduğu vurgulandı.

Apple'ın küresel satışlarının ve karının sırasıyla 400 milyar dolar ve 100 milyar dolar olduğu belirtilen açıklamada, şirketin, akıllı telefonlar, tabletler ve akıllı saatlerden başlayarak kendi işletim sistemleri aracılığıyla Apple App Store'a kadar bağlantılı tüm seviyelerde baskın ancak güçlü pazar konumlarına sahip olduğu aktarıldı.

Almanya Federal Kartel Dairesi Başkanı Andreas Mundt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Apple'ın pazarlar genelinde ekonomik bir güce sahip olduğunu ve bunun da şirkete rekabet tarafından yeterince kontrol edilmeyen bir hareket alanı sağladığını kaydetti.

Mundt, "Apple, iPhone gibi mobil cihazlarıyla sadece Almanya'da değil, aynı zamanda Avrupa ve dünya çapında rekabet için büyük önem taşıyan geniş kapsamlı bir dijital ekosisteme sahiptir." ifadesini kullandı.

Mundt, bugünkü kararlarının, rekabete aykırı uygulamalara karşı özel olarak harekete geçmelerini ve etkili bir şekilde yasaklamalarını sağlayacağını vurguladı.

Apple da endişeleri anlamak için Almanya Federal Kartel Dairesi ile çalışmaya devam edeceğini ancak karara itiraz etmeyi planladığını açıkladı.

Microsoft hakkında soruşturma devam ediyor

Federal Kartel Dairesi, Ocak 2022'de Google'ın ana şirketi Alphabet'i piyasa genelinde rekabet için "çok önemli" olarak sınıflandırmıştı. Mayıs 2022'de ise Facebook'un sahibi Meta ve Temmuz 2022'de Amazon, söz konusu sınıflandırmaya dahil olmuştu.

Federal Kartel Dairesi, 28 Mart'ta ise Microsoft'un pazar gücüne yönelik soruşturma başlatarak, "Microsoft'un piyasa genelinde rekabet için olağanüstü öneme sahip bir şirket olarak belirlenip belirlenmeyeceğine" karar verileceğini duyurmuştu.

Bu arada, Ocak 2021'de Almanya'da dijital şirketlerle ilgili antitröst yasasında yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle şirketlerin pazar hakimiyetini belirleme ve rekabete karşı bazı uygulamaları yasaklama konusunda Federal Kartel Ofisi'ne daha fazla yetki verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını tepki çekiyor
Bakan Kirişci: Planlı tarım; Türkiye Yüzyılı'nda tarım ve orman camiası adına bir devrimdir
Meslek liseliler, depremzedeler için duş ve tuvalet üretiyor
Antalya açıklarında batan ticari gemide arama kurtarma çalışmaları sürüyor
İletişim Başkanı Altun'dan "Türkiye'nin yerli gücü" paylaşımı

Benzer haberler

Almanya, Apple'a daha sıkı rekabet kontrolleri uygulayacak

Almanya, Apple'a daha sıkı rekabet kontrolleri uygulayacak

Turizmde Almanya ve İngiltere pazarlarında yüzde 50 artış gerçekleşti

Almanya'dan Rusya'ya "Ukrayna topraklarına mayın yerleştirmeyi bırakması" çağrısı

Almanya yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'yi engelleyebilir

Almanya yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'yi engelleyebilir
Kral Charles: Almanya'nın Ukrayna'ya geniş çaplı askeri destek sağlama kararı cesurca

Kral Charles: Almanya'nın Ukrayna'ya geniş çaplı askeri destek sağlama kararı cesurca
Ifo: Almanya ekonomisi ideal bir tedarik durumundan hala çok uzakta

Ifo: Almanya ekonomisi ideal bir tedarik durumundan hala çok uzakta
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet