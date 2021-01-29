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Dünya

Putin, Yeni START anlaşmasının uzatılmasına yönelik kararı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) beş yıl uzatılmasına yönelik kararı imzaladı.

Emre Gürkan Abay   | 29.01.2021
Putin, Yeni START anlaşmasının uzatılmasına yönelik kararı imzaladı

Moskova

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nı (Yeni START) 5 Şubat 2026’ya kadar uzatan kararnameyi imzaladığı belirtildi.

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları’nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki "New START" anlaşması, Washington ile Moskova arasındaki yürürlükteki son nükleer anlaşma niteliğini taşıyor.

Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.

5 Şubat 2011'de devreye giren 10 yıllık anlaşmanın süresi, 5 Şubat 2021'de sona eriyordu.

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