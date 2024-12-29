Dolar
35.08
Euro
36.59
Altın
2,621.61
ETH/USDT
3,406.00
BTC/USDT
95,148.00
BIST 100
10,025.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Prag'da "lamba yakıcıların" aydınlattığı Karl Köprüsü ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Vltava Nehri üzerindeki tarihi köprü Noel zamanında "lamba yakıcı" ünvanı verilen görevli tarafından üzerindeki gaz lambalarının yakılmasıyla görsel şölen oluşturuyor.

Muhammed Gencebay Gür  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
Prag'da "lamba yakıcıların" aydınlattığı Karl Köprüsü ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Prag

Çekya'nın başkenti Prag'ta Vltava Nehri üzerinde Kral 4. Karl tarafından inşa ettirilen, üzerindeki gaz lambaları Noel zamanında "lamba yakıcı" adı verilen görevliler tarafından aydınlatılan tarihi Karl Köprüsü, ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

Geçmişte "100 Kuleli Şehir", "Avrupa'nın Çatısı", "Avrupa'nın Kalbi", "Altın Şehir" ve "Şehirlerin Anası" gibi birçok isimle anılan Prag, tarihi yapılarıyla da öne çıkıyor.

Vltava Nehri üzerine 14. yüzyılda inşa edilen Karl Köprüsü de tarihi dokusuyla ziyaretçilerinin ilgi odağı oluyor.

Kral 4. Karl tarafından Alman mimar Peter Parler'e inşa ettirildiği bilinen köprü, dünya üzerinde gaz lambasıyla aydınlatılan tek köprü olma özelliğini taşıyor.

Noel zamanlarında 14. yüzyılda başlayan geleneği sürdürmek için Çekçe "lampář" denilen, "lamba yakıcı" unvanı verilen görevli, havanın kararmasıyla birlikte resmi kıyafetiyle köprünün başına gelerek gaz lambalarını yakıyor.

Lambaların sırasıyla yakılması, köprü üzerinde görsel bir şölen oluşturuyor.

Köprüyü ziyarete gelenler, lamba yakıcının yaptığı işlemi ilgiyle takip ederken, cep telefonu ya da fotoğraf makineleriyle de anı kayıt altına alıyor. Bazı ziyaretçiler ise lamba yakıcı ile hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Köprü her gün çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor

Sadece yaya olarak kullanılan köprünün girişinde bulunan Kral 4. Karl'ın heykeli ziyaretçileri karşılarken, 515 metre uzunluğundaki köprüde bazı tarihi kişiler ile dini sembollerin de bulunduğu 30 heykel yer alıyor.

Heykellerin içinde yer alan Osmanlı askerinin tasvir edildiği heykel ise dikkati çekiyor.

Üzerindeki kılıç ve kırbaç detaylarının da bulunduğu heykelin alt tarafında zindanları andıran parmaklıklar, yukarı kısmında ise din adamlarının tasvirleri yer alıyor. Bu heykelin bölge halkına Osmanlı'yı hatırlatmak için 1714 yılında Ferdinand Brokof tarafından Barok tarzında yapıldığı biliniyor.

Köprüyü kafileler halinde ziyarete gelen turistler de rehberlerinden özellikle bu heykelin verdiği mesajı anlatmalarını istiyor.

Köprünün her iki yanında "Eski Şehir Kulesi" ve "Küçük Kasaba Kulesi" adı verilen iki kule bulunuyor.

Karl Köprüsü'nü ziyarete gelenler belirli ücret karşılığında kulelere çıkarak şehri gözlemleme şansı buluyor.

Sokak sanatçılarının performans sergilediği tarihi köprü, her gün çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yeni GAP Eylem Planı'nı daha gelişmiş bir bölge inşası için bir ufuk olarak görüyoruz
Pamukkale 2024'e dolu veda edecek
Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi
Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Benzer haberler

Prag'da "lamba yakıcıların" aydınlattığı Karl Köprüsü ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Prag'da "lamba yakıcıların" aydınlattığı Karl Köprüsü ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Almanya'da Noel pazarı saldırganının evlerinden kaçan Suudi Arabistanlı kızları fuhşa teşvik ettiği iddiası

Suriye'de Halepli Hristiyanlar, Katolik Kilisesi'nde Noel'i kutladı

Papa Franciscus, dünyadaki şiddetin sona ermesi çağrısı yaptı

Papa Franciscus, dünyadaki şiddetin sona ermesi çağrısı yaptı
Kudüs Latin Patriği, Beytullahim’deki Noel ayininde Gazze’ye destek çağrısı yaptı

Kudüs Latin Patriği, Beytullahim’deki Noel ayininde Gazze’ye destek çağrısı yaptı
Prag'ın 6 asırlık astronomik saati zamana meydan okuyor

Prag'ın 6 asırlık astronomik saati zamana meydan okuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet