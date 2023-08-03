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Dünya

Polonya Savunma Bakanı: Ülkemizin doğusunu istikrarsızlaştırmak mümkün olmayacak

Bakan Mariusz Blaszczak, ülkede bu yıl genel seçimlerin yapılacağını belirterek "Özellikle seçim yılında fazla provokasyon beklemeliyiz. Polonya ordusu askerlerinin hizmeti sayesinde ülkemizin doğusunu istikrarsızlaştırmak mümkün olmayacaktır." dedi.

Murat Temizer  | 03.08.2023 - Güncelleme : 03.08.2023
Polonya Savunma Bakanı: Ülkemizin doğusunu istikrarsızlaştırmak mümkün olmayacak

Varşova

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkede bu yıl genel seçimlerin yapılacağını belirterek "Özellikle seçim yılında daha fazla provokasyon beklemeliyiz. Polonya ordusu askerlerinin hizmeti sayesinde ülkemizin doğusunu istikrarsızlaştırmak mümkün olmayacaktır." dedi.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ordu mensuplarıyla Polonya'nın Bialystok şehrinde bir araya geldi ve Belarus sınırında yaşanan son gelişmeleri görüştü.

Söz konusu görüşmenin "ordunun Belarus'un provokasyonlarını püskürtmeye hazır olduğundan emin olmak için" gerçekleştiğini kaydeden Blaszczak, "Özellikle seçim yılında daha fazla provokasyon beklemeliyiz. Polonya ordusu askerlerinin hizmeti sayesinde ülkemizin doğusunu istikrarsızlaştırmak mümkün olmayacaktır." diye konuştu.

Blaszczak, sınır güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik talimatı kendisinin verdiğini belirterek "Bu tür provokasyonlara cevabımız, ülkenin doğusundaki asker sayısını artırmaktır." ifadesini kullandı.

Polonya Savunma Bakanlığından 1 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, Belarus sınırındaki asker sayısını artırma ve bölgeye savaş helikopterleri dahil olmak üzere ilave güçler konuşlandırma kararı alındığı ifade edilmişti.

Wagner'e mensup bir grup savaşçı, Belarus'a yerleştirildi

Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Prigojin'in, Belarus'a gitmesi sonrasında Wagner'in ülkeye yerleşmesi için öneride bulunan Lukaşenko, Belarus ordusunun Wagner savaşçılarının tecrübelerinden yararlanabileceğini kaydetmişti.

Wagner'in kurucusu Prigojin, 19 Temmuz'da paralı savaşçılarından bir grubun Belarus topraklarına geldiğini ve Belarus ordusuna eğitim verdiğini bildirmişti.

Belarus ordusunu "dünyanın ikinci ordusu" yapma sözü veren Prigojin, gerekirse onların yanında yer alacaklarını ifade etmişti.

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