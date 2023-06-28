Dolar
26.05
Euro
28.43
Altın
1,906.90
ETH/USDT
1,832.40
BTC/USDT
30,097.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Polonya, Belarus'a yönelen Wagner nedeniyle doğu sınırını güçlendirme kararı aldı

Polonya Başbakan Yardımcısı ve iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin lideri Jaroslaw Kaczynski, Wagner güçlerinin, Belarus'taki varlığı nedeniyle Polonya'nın doğu sınırındaki askeri varlığın güçlendirileceğini söyledi.

Murat Temizer  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Polonya, Belarus'a yönelen Wagner nedeniyle doğu sınırını güçlendirme kararı aldı

Varşova

Kaczynski, akşam saatlerinde gerçekleşen güvenlik komitesi toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda önemli kararlar alındığını vurgulayan Kaczynski, "Doğu sınırımızın savunmasını güçlendirmek için hem bazı geçici projeler hem de kalıcı nitelikte olacak projeler açısından kararlar alındı. Bunlar Belarus'ta potansiyel olarak yeni bir durumun, Wagner Grubu'nun varlığının sonucu." ifadesini kullandı.

Kaczynski, edindikleri son verilere göre Belarus'ta 8 bin Wagner askeri olabileceğinin altını çizdi.

Wagner güçlerinin, Belarus'ta bulunmasının sadece Ukrayna için değil Litvanya ve Polonya gibi komşu ülkeler için de tehlike olduğuna işaret eden Kaczynski, "Wagner grubunun Belarus'taki varlığı, hibrid savaşın yeni bir aşaması anlamına gelebilir. Bu aşama, şimdiye kadar uğraştığımızdan çok daha zor bir aşamadır." diye konuştu.

Kaczynski, sınırın güçlendirilmesinin sınıra yakın yerlerde konuşlu Polonya güçlerinin takviyesini ve bölgede engeller inşa edilmesini içereceğini kaydetti.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Yevgeniy Prigojin'in 24 Haziran'da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "isyancı liderin" Belarus'a gideceğini bildirmişti.

Putin, 26 Haziran'da televizyon kanallarından halka sesleniş konuşmasında, "Bugün, Savunma Bakanlığı veya diğer kolluk kuvvetleriyle bir sözleşme yaparak Rusya'ya hizmet etmeye devam etme veya ailenize ve arkadaşlarınıza dönme fırsatına sahipsiniz. İsteyen Belarus’a gidebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Altun: NATO'da müttefikimiz olmak isteyenler İslam karşıtı teröristlerin yıkıcı davranışlarına izin veremez
İki bina arasına sıkışan kurbanlık koyunu itfaiye kurtardı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kilis'te çadırda kalan hiçbir vatandaşımız yok
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kutsal Kitabımız bu alçak eylemlerden dolayı değerinden en küçük bir şey kaybetmez
Adalet Bakanı Tunç: İnsanların kutsallarına hakaret, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez

Benzer haberler

Macron ve Stoltenberg Paris'te bir araya geldi

Macron ve Stoltenberg Paris'te bir araya geldi

Polonya, Belarus'a yönelen Wagner nedeniyle doğu sınırını güçlendirme kararı aldı

Rusya, Wagner'in ülke dışındaki faaliyetlerinin devamını sağlamak için girişimlere başladı

Polonya ordusu, 14 Abrams tankını teslim aldı

Polonya ordusu, 14 Abrams tankını teslim aldı
Polonya'ya geçen Ukraynalı sayısı 13 milyona ulaştı

Polonya'ya geçen Ukraynalı sayısı 13 milyona ulaştı
3. Avrupa Oyunları'nda okçuluk kadınlar makaralı yay dalında Hazal Burun, bronz madalya kazandı

3. Avrupa Oyunları'nda okçuluk kadınlar makaralı yay dalında Hazal Burun, bronz madalya kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet