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Dünya

PKK/YPG, Fırat Nehri'nin doğusunda uzun zaman sonra ilk kez işgal alanı kaybediyor

ABD destekli terör örgütü PKK/YPG, Fırat Nehri'nin doğusunda Arap aşiretlerinin harekete geçmesiyle ilk kez Deyrizor il merkezinin de ötesinde alan kaybederken, örgütle işbirliğine girmek zorunda kalan Arap güçlerinden bazıları da saf değiştirdi.

Ethem Emre Özcan, Ömer Koparan, Mehmet Şah Yılmaz  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
PKK/YPG, Fırat Nehri'nin doğusunda uzun zaman sonra ilk kez işgal alanı kaybediyor

Deyrizor

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de Baas rejiminin silahlı gruplarca devrilmesiyle ABD destekli terör örgütü PKK/YPG, ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinde ilk kez büyük gerilime yaşıyor.

Deyrizor il merkezi, Meyadin ve Elbukemal ilçelerinin kontrolünü sağlayan Arap aşiretleri, Fırat'ın doğusunda kalan Deyrizor topraklarında da ilerleme kaydetti.

PKK/YPG'yi Fırat'ın doğusuna iten Arap aşiretleri, Hecin, Şaafe, Bahra, Granij, Ebu Hamam, Ziyban, Tayyane, Dernaç, Ebu Cerdub gibi yerleşimler ile et-Tim Petrol Sahası'nı teröristlerin işgalinden kurtardı.

PKK/YPG'den ayrılmalar

Bölgedeki yerel Arap güçlerinden, ABD desteği nedeniyle örgütle işbirliği yapmak zorunda kalan bazı gruplar örgütten ayrılıyor.

PKK/YPG saflarında Araplardan oluşan "Deyrizor Askeri Meclisi"nden birçok kişi saf değiştirdi.

Suriye'de 27 Kasım'da yoğunlaşan çatışmalarda devrik rejimin güçlerinin, ülkede kontrolü hızla kaybetmesine paralel olarak doğuda pek çok yerleşimden çekilerek buraları PKK/YPG'ye devretmesiyle terör örgütü yeni topraklara yayılmıştı.

Şam'ın kuşatılması ve Beşşar Esed iktidarının çökmesinin ardından, rejimi deviren gruplarla ortak hareket eden Deyrizorlu aşiret güçleri, Deyrizor ve Fırat Nehri hattında terör örgütü PKK/YPG'yi geriletmeye başlamıştı.

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