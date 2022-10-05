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Dünya

Pink Floyd'un solisti, Ukrayna'nın 'ölüm listesinde' olduğunu iddia etti

Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters, Ukrayna'nın "ölüm listesinde" olduğunu öne sürdü.

Saadet Firdevs Aparı   | 05.10.2022
Pink Floyd'un solisti, Ukrayna'nın 'ölüm listesinde' olduğunu iddia etti

Ankara

Waters Rolling Stone dergisine verdiği röportajında, "Unutmayın, ben Ukrayna hükümeti tarafından desteklenen bir ölüm listesindeyim. Son zamanlarda insanları öldürdüler... Ama sizi öldürdüklerinde, fotoğrafınızın üzerine 'tasfiye edildi' yazıyorlar. Ben de o fotoğraflardan biriyim." dedi.

Ukrayna'daki savaş için Batılı hükümetleri suçlayan Waters, "Rusya, Batılı hükümetlere diplomatik önlemler önererek 20 yıl boyunca Ukrayna'dan kaçınmaya çalıştıktan sonra Ukrayna'yı işgal etmeye teşvik edilmemeliydi." diye konuştu.

Waters, "Rus ordusunun Ukrayna'da gerçekleştirdiği vahşet" hakkında bir soru sorulduğunda ise "Size az önce Batı propagandası olarak tanımladığım şeylere ilişkin (o raporları) gördünüz. Rus propagandası demenin tam tersi; Ruslar bizim seçimimize müdahale etti; Ruslar bunu yaptı. Hepsi yalan, yalan, yalan, yalan." açıklamasında bulundu.

Pink Floyd'un Polonya'da vereceği konser, grubun solisti Roger Waters'ın Ukrayna-Rusya Savaşı'na dair ifadeleri nedeniyle 25 Eylül'de iptal edilmişti.

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