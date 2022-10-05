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Dünya

Kremlin: Rus ordusunun Ukrayna'da çekildiği yerleşim birimleri geri alınacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun Ukrayna'da çekildiği yerleşim birimlerinin geri alınacağını söyledi.

Dmitri Chirciu   | 05.10.2022
Kremlin: Rus ordusunun Ukrayna'da çekildiği yerleşim birimleri geri alınacak

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine ilişkin yasaları imzaladığına işaret ederek, "Ülkemiz bugünden itibaren hukuki boyutta büyüdü. Bu çok önemli." dedi.

Peskov, Rus ordusunun, bu bölgelerin bazı yerleşim birimlerinden çekilmesini değerlendirerek, "Burada çelişki yok. Bu topraklar, Rusya ile sonsuza dek olacak. Belirli yerler geri alınacak." diye konuştu.

Putin'in "özel askeri operasyonun statüsünde değişiklikle ilgili konuşma yapacağı" yönündeki iddialara değinen Peskov, bu konuda herhangi bir kararın alınmadığını ve bu iddiaların "yalan" olduğunu ifade etti.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarında yaşanan patlamalara değinen Peskov, Rusya'nın olayla ilgili soruşturma sürecine dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

"ABD, Ukrayna meselesine doğrudan dahil"

ABD’nin Ukrayna’ya verdiği HIMARS ile Kırım’ın vurulabileceği yönündeki açıklamalarını değerlendiren Peskov, "Bu tür açıklamalara, ABD'nin bu meseleye dahil olduğunu dolaylı ve doğrudan doğruluyor. Bu, son derece tehlikeli durum yaratıyor." ifadesini kullandı.

"Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin'in, Rus güvenlik şirketi Wagner’i Donbas’taki çatışmalar nedeniyle 1 Mayıs 2014’te kurduğu yönünde açıklama yaptığını anımsatan Peskov, "Prigojin, Rus vatandaşı ve iş adamıdır. Prigojin, ülkemizdeki iş insanlarının yaptığı gibi büyük katkıda bulunuyor." diye konuştu.

Peskov, Wagner'in statüsü ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı.

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