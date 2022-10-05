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Dünya

Fransa'da, Ukraynalı mültecileri evinde ağırlayanlara 150 avro yardım yapılacak

Fransa'da devletin Ukraynalı mültecileri evinde ağırlayan ailelere 150 avro yardımda bulunacağı belirtildi.

Alaattin Doğru   | 05.10.2022
Fransa'da, Ukraynalı mültecileri evinde ağırlayanlara 150 avro yardım yapılacak

Ankara

Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, kent ve konuttan sorumlu Bakan Olivier Klein yaptığı açıklamada, "Devlet, Ukraynalı mültecilere ev sahipliği yapan ailelere ayda 150 avro maddi yardımda bulunacak." dedi.

Klein, bu yardımın savaştan kaçan Ukraynalıları kapsadığını belirtti.

Fransa yönetimi, özellikle Arap ve Afrikalı göçmenlere yönelik ayrımcı davrandığı, ancak Ukraynalılar söz konusu olduğunda çifte standart uyguladığı gerekçesiyle insan hakları savunucuları tarafından sık sık eleştiriliyor.

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