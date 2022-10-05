Fransa'da, Ukraynalı mültecileri evinde ağırlayanlara 150 avro yardım yapılacak
Fransa'da devletin Ukraynalı mültecileri evinde ağırlayan ailelere 150 avro yardımda bulunacağı belirtildi.
Ankara
Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, kent ve konuttan sorumlu Bakan Olivier Klein yaptığı açıklamada, "Devlet, Ukraynalı mültecilere ev sahipliği yapan ailelere ayda 150 avro maddi yardımda bulunacak." dedi.
Klein, bu yardımın savaştan kaçan Ukraynalıları kapsadığını belirtti.
Fransa yönetimi, özellikle Arap ve Afrikalı göçmenlere yönelik ayrımcı davrandığı, ancak Ukraynalılar söz konusu olduğunda çifte standart uyguladığı gerekçesiyle insan hakları savunucuları tarafından sık sık eleştiriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.