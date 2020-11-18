Euro
9.18
Dolar
7.72
BIST 100
1,277.89
Altın
1,879.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Uluslararası Yüzme Ligi"nde üst üste Avrupa rekoru kıran Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Emre Sakçı, İstanbul'da basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya, Koronavirüs

Ukrayna'da son 24 saatte Kovid-19'dan 256 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 256 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölüm kayıtlara geçti.

Talha Yavuz   | 18.11.2020
Ukrayna'da son 24 saatte Kovid-19'dan 256 kişi hayatını kaybetti

Kiev


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ukrayna'da Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 12 bin 496 kişide Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 570 bin 153'e çıktı.

Son 24 saatte 73 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığı Ukrayna'da ölü sayısı 256 artışla 10 bin 112 oldu ve günlük en yüksek ölüm gerçekleşti.

Virüse yakalanan 1668 kişinin hastaneye kaldırılırken, iyileşen sayısı ise 8 bin 96 artarak 300 bin 79'ye ulaştı.

Ülkede 14 Kasım'da 12 bin 524 kişide virüs görülmesiyle günlük en yüksek vaka sayısı yaşanmıştı.

Ülkede önlemler arttırıldı

Ukrayna'da artan vakalar sebebiyle 14 Kasım'dan itibaren 3 hafta süreyle önlemler sıkılaştırılmıştı.

Ülkede "hafta sonu karantinası" kapsamında, eczane, market, akaryakıt istasyonu, hijyen malzemesi satan mağazalar, veterinerler ve finans hizmeti sunan işletmeler hariç mağazaların çalışmaması kararı alınmıştı.

Hafta içi ise restoranlar ve kafeler paket servis hariç 07.00 ile 22.00 saatleri arasında çalışırken, 20'den fazla kişinin toplandığı kültürel ve dini faaliyetler düzenlenmemesi, gece kulübü ve eğlence yerlerinin kapatılması kararlaştırılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Toplu taşımada Kovid-19'a teknolojik takip
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 39 milyonu geçti
Ukrayna'da son 24 saatte Kovid-19'dan 256 kişi hayatını kaybetti
'Ağrılarımdan feryat ettim ve çok fena haldeydim'
Kovid-19'u yenen Sakçı: Dayanılmaz eklem ağrıları yaşadım

Benzer haberler

Ukrayna'da son 24 saatte Kovid-19'dan 256 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'da son 24 saatte Kovid-19'dan 256 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 598 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu geçti

İBB, Kovid-19 sebebiyle bazı işletmelerini kapatma kararı aldı

İBB, Kovid-19 sebebiyle bazı işletmelerini kapatma kararı aldı
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 508 kişi öldü

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 508 kişi öldü
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 302 kişi öldü

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 302 kişi öldü