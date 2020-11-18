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Dünya

Erbil Valisi Sofi, Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Irak'ta Erbil Valisi Ferset Sofi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Bekir Aydoğan   | 18.11.2020
Erbil Valisi Sofi, Kovid-19'dan hayatını kaybetti Fotoğraf: Hamit Arslan/AA

Arbil

Irak'ta, yerel medyada yer alan haberlere göre, bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Erbil Valisi Ferset Sofi, bu sabah yaşamını yitirdi.

Erbil Valiliğinden 20 Ekim'de yapılan açıklamada, Sofi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

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