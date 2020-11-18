Erbil Valisi Sofi, Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Irak'ta Erbil Valisi Ferset Sofi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Arbil
Irak'ta, yerel medyada yer alan haberlere göre, bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Erbil Valisi Ferset Sofi, bu sabah yaşamını yitirdi.
Erbil Valiliğinden 20 Ekim'de yapılan açıklamada, Sofi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.