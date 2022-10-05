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Dünya

İran'daki depremde 528 kişi yaralandı

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde gece meydana gelen depremde 50 ev yıkıldı, 528 kişi yaralandı.

Ahmet Dursun   | 05.10.2022
İran'daki depremde 528 kişi yaralandı

Ankara

İran devlet televizyonuna konuşan Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, "Batı Azerbaycan eyaletinde 10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem 528 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılardan 135'i hastaneye kaldırıldı." dedi.

Mutemediyan, deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle kırsal kesimde 50 evin tamamen yıkıldığını, yaklaşık 500 evin de hasar gördüğünü söyledi.

İran devlet televizyonu, Türkiye sınırına yakın Hoy kentinde yerel saatle 03.51'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 62 kilometre mesafede olduğu tespit edilen depremin 5,6 büyüklüğünde olduğunu açıklamıştı.

Sosyal medya paylaşımlarında, sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiği kaydedilmişti.


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