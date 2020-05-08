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Dünya, Koronavirüs

Peru ve Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor

Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkeleri Peru'da 1627'ye, Ekvador'da ise 1654'e yükseldi.

Sinan Doğan   | 08.05.2020
Peru ve Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkeleri Peru'da 1627'ye, Ekvador'da ise 1654'e yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 94 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 1627'ye, vaka sayısı ise 3 bin 709 artarak 58 bin 526'ya ulaştı.

Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı da 861 artarak 18 bin 388'e çıktı.

Ekvador'da ölü sayısı 1654'e yükseldi

Ekvador'da ise ulusal basında çıkan haberlere göre, ölenlerin sayısı son 24 saatte 36 kişi artarak 1654 oldu.

Ülkedeki vaka sayısı ise 30 bin 298 olarak güncellendi.

Salgından iyileşenlerin sayısı 3 bin 433 oldu.

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