Tahran'da 5,1 büyüklüğünde deprem
İran'ın başkenti Tahran'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tahran eyaletine bağlı Demavend ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 00.48'de kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremde şu ana kadar can ya da mal kaybı rapor edilmediği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.